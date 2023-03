Erstes Regionales Gesundheitszentrum Niedersachsens

Regionales Gesundheitszentrum: Das RGZ sei ein wohnortnahes und qualitativ hochwertiges Zentrum modernster medizinischer Grundversorgung (Pressemeldung).

Nach der Umwandlung des Marienhospitals Ankum-Bersenbrück bietet das erste Regionale Gesundheitszentrum Niedersachsens (RGZ) ab kommenden Montag, den 3. April den Menschen vor Ort ambulante und stationäre Leistungen unter einem Dach. Für Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi ein wichtiger Schritt

hin zu einer neuen sektorenübergreifenden Versorgungsstruktur: „Das Konzept des Klinikträgers, das Marienhospital zu einem Regionalen Gesundheitszentrum

umzuwandeln, hat mich von Beginn an überzeugt. Hier werden ambulante ärztliche

Angebote mit einer stationären Grundversorgung und einer Pflegeeinrichtung, die

gerade für ältere Menschen eine verlässliche Anschlussversorgung gewährleistet,

vereint. Das Angebot soll im Laufe des Jahres um therapeutische und beratende

Angebote ergänzt werden. Für die Bürgerinnen und Bürger Ankums ist das RGZ ein

wohnortnahes und gleichzeitig qualitativ hochwertiges Zentrum modernster

medizinischer Grundversorgung.“

Mit Inkrafttreten des neuen Niedersächsischen Krankenhausgesetzes zum 1. Januar

dieses Jahres besteht die Möglichkeit, die Grenzen zwischen ambulanter und

stationärer Versorgung zu überwinden und neue Formen der Kooperation im

Gesundheitswesen von Seiten des Landes aktiv zu fördern. „Mit den Regionalen

Gesundheitszentren etablieren wir in Niedersachsen ein zukunftsfähiges

Versorgungsmodell. Ein RGZ kann die lokale Gesundheitsversorgung sicherstellen,

wo ein Krankenhaus nicht oder nicht mehr besteht. Gerade im Flächenland

Niedersachsen und seinen ländlichen Regionen ist das ein wichtiger Schritt, der

den Bürgerinnen und Bürgern direkt zu Gute kommen wird“, so der

Gesundheitsminister. Das Land hat eine Förderung bis zu 2 Millionen Euro für

die Umwandlung des Marienhospitals in ein Regionales Gesundheitszentrum

zugesagt.

Werner Lullmann, Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, sagt: „Wir möchten

den Menschen zeigen, dass das Marienhospital weiterhin für eine

hochprofessionelle Gesundheitsversorgung steht. In unseren drei Facharztpraxen

bieten alle Mitarbeitenden ein breites Leistungsspektrum – und das

unkompliziert ohne Überweisung und lange Wartezeiten.“ Zum Start stehen fünf

Fachärzte in der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Orthopädie zur

Verfügung. Ein sechster Kassensitz für die Fachrichtung Gastroenterologie wird

in Kürze besetzt. Die Belegklinik der Gynäkologie und Geburtshilfe ist bis zum

Wechsel nach Quakenbrück (voraussichtlich im Juli) rund um die Uhr geöffnet.

Dazu gehört auch eine durchgehende Bereitschaft der Anästhesie für mögliche

Kaiserschnitte sowie eine ständige Bereitschaft der Intensivmedizin. Auch nach

dem Wechsel der Klinik nach Quakenbrück wird ein gynäkologisches Praxisteam am

Standort Ankum aktiv sein.

Neu aufgebaut werden in Ankum aktuell zwei Pflegeangebote: Im Mai startet eine

Langzeitintensivpflege im Marienhospital Ankum-Bersenbrück. Die Mitarbeitenden

werden dann die Pflege von zum Beispiel beatmungspflichtigen Personen

übernehmen: 17 Bewohnerinnen und Bewohner können rund um die Uhr vollstationär

pflegerisch im Regionalen Gesundheitszentrum versorgt werden. In einer weiteren

geplanten Pflegeeinrichtung können ab Juli Pflegebedürftige bis maximal acht

Wochen eine vollstationäre Betreuung in Anspruch nehmen. Das

Kurzzeitpflegeangebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, die sich nach

einem Krankenhausaufenthalt noch nicht zu Hause versorgen können oder an

Patientinnen und Patienten, bei denen eine Pflege zu Hause zeitweise überbrückt

werden muss.

Hintergrundinformation

Was ist ein Regionales Gesundheitszentrum bzw. ein RGZ?

Regionale Gesundheitszentren sollen eine neue Form der medizinischen Versorgung

ermöglichen. Ein RGZ kann die lokale Gesundheitsversorgung sicherstellen, wo

ein Krankenhaus nicht oder nicht mehr besteht. Das bietet gerade für ländliche

Regionen neue Chancen.

Dort werden verschiedene Komponenten der ambulanten und stationären

gesundheitlichen Versorgung zentralisiert und stehen den Bürgerinnen und

Bürgern an einem Standort zur Verfügung. Patientinnen und Patienten können hier

von einem Facharzt ambulant behandelt werden. Sofern es medizinisch notwendig

ist, können Patientinnen und Patienten über Nacht bzw. für einige Tage

stationär versorgt werden. Auch kleine Operationen wie z. B. ein einfacher

Armbruch oder eine Blinddarmentzündung könnten dort versorgt werden. Durch

Erweiterung von Angeboten beispielsweise im Bereich der Kurzzeitpflege,

Physiotherapie oder Integration einer Sozialstation kann auf die Bedarfe in

bestimmten Regionen - etwa mit älterer Bevölkerung - individuell eingegangen

werden. Das hängt immer von den Gegebenheiten und den individuellen

Standortfaktoren ab. Ziel ist es, jeweils maßgeschneiderte Lösungen zu

entwickeln. Mit den Regionalen Gesundheitszentren wird ein Angebot geschaffen,

das die Patientinnen und Patienten aus einer Hand sektorenübergreifend versorgt

und damit Vorteile gegenüber einer rein stationären Versorgung bietet.

Quelle: Pressemeldung, 31.03.2023