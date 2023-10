Managementverbund der Krankenhäuser mit knappschaftlicher Mehrheitsbeteiligung mit neuem Hauptgeschäftsführer /> Kofaktoren und Komorbiditäten bei Necrobiosis lipoidica - Analyse der deutschen DRG-Daten von 2012 / Cofactors and comorbidities of necrobiosis lipoidica: analysis of the German DRG data from 2012 />



Anzeige