GVWG: Neues Ersteinschätzungsverfahren für ambulante Notfälle kann nur ergänzen (KKVD).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung vorgelegt. Darin enthalten ist ein neuer Anlauf zur Reform der ambulanten Notfallversorgung. Zum Referentenentwurf findet heute eine Verbändeanhörung statt. Der Katholische Krankenhausverband

Deutschland (kkvd) fordert deutliche Änderungen am geplanten neuen

Ersteinschätzungsverfahren für Notfallambulanzen. Außerdem plädiert der Verband

dafür, die Ausnahmeregelung für Mindestmengen beizubehalten, um so die

flächendeckende Versorgung zu sichern.

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Es ist sehr zu begrüßen, dass

das BMG von der Idee Integrierter Notfallzentren (INZ) Abstand nimmt. Sie in

gemeinsamer Trägerschaft von Kassen-ärztlichen Vereinigungen (KV) und Kliniken

einzurichten, ist in der Praxis nicht umsetzbar. Dass die Kassenärztliche

Bundesvereinigung (KBV) laut Referentenentwurf nun stattdessen ein

standardisiertes Verfahren zur Ersteinschätzung ambulanter Notfälle in

Krankenhäusern erarbeiten soll, ist ebenfalls nicht sinnvoll. Eine

Softwarelösung wie SmED, die im KV-Bereich bereits genutzt wird, passt nicht

mit den fachlichen Anforderungen der Ersteinschätzung in einer

Klinik-Notaufnahme zusammen. Gerade bei Symptomen, die auf unterschiedliche

Erkrankungen hindeuten können, weist das System Schwächen auf und ist zudem in

der Anwendung zu zeitaufwendig. So droht, dass eine lebensbedrohliche

Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt wird.

Ein solches Tool kann weder die Dringlichkeitseinschätzung durch einheitliche

Triage-Verfahren der Notfallmedizin ersetzen, noch sollte es die Entscheidung

über die Behandlungsnotwendigkeit eines Patienten treffen. Diese Entscheidung

trifft das klinische Fachpersonal in Ansicht des Patienten. Gleichwohl kann ein

standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren die Abläufe in der Notaufnahme

sinnvoll unterstützen. Dazu muss es aber von allen beteiligten Akteuren,

Krankenhäusern und medizinischen Fachgesellschaften entwickelt werden und mit

bestehenden Triage-Modellen verzahnt sein. Haftungs- und Abrechnungsfragen

dürfen mit dieser Ersteinschätzung keinesfalls verknüpft sein.“

Im Gesetzentwurf ist außerdem vorgesehen, die gesetzliche Ausnahmeregelung für

Mindestmengen bei planbaren Leistungen zu streichen. Derzeit kann die für

Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde Leistungen bestimmen, bei denen die

Anwendung der Mindestmengen die flächendeckende Versorgung gefährden

würde.

„Die bisherige Ausnahmeregelung ist wichtig, um eine gut erreichbare Versorgung

in der Fläche zu gewährleisten. Dadurch, dass die Länder über

Ausnahmeregelungen entscheiden, ist zudem sichergestellt, dass die regionale

Versorgungssicherheit der Bevölkerung bedacht wird. Wird diese Regelung

gestrichen, droht in einigen Regionen eine Verschlechterung der

Daseinsvorsorge und das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse wird

konterkariert“, so Rümmelin abschließend.

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt

bundesweit 262 Krankenhäuser an 345 Standorten sowie 53 Einrichtungen der

medizinischen Rehabilitation. Die Mitgliedseinrichtungen des kkvd haben rund

200.000 Mitarbeitende. Jährlich werden mehr als 3,5 Millionen Patienten

stationär und rund fünf Millionen Patienten ambulant versorgt.

Quelle: KKVD, 19.11.2020