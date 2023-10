Ingo Morell neuer DKG-Präsident (Pressemitteilung).

Ingo Morell ist heute von der DKG-Mitgliederversammlung zum neuen Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft gewählt worden. Der 62-Jährige tritt die Nachfolge von Dr. Gerald Gaß (57) an, dessen Amtszeit zum Ende des Jahres endet. Gaß war seit 2018 DKG-Präsident und folgt am 1. April 2021 auf Georg

Baum (65) in der Funktion als DKG-Hauptgeschäftsführer. Als Vizepräsidentin und

Vizepräsident wurden Dr. Gundula Werner (57) und Thomas Lemke (51) gewählt. Die

Amtsperiode des neu gewählten Präsidiums beginnt am 1. Januar 2021 und dauert

drei Jahre.

Der Diplom-Kaufmann Ingo Morell ist seit 2002 Geschäftsführer der

Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH, die insgesamt 60

Einrichtungen aus den Bereichen Krankenhäuser, Altenhilfe und Kinder- und

Jugendhilfe betreibt. Die Einrichtungen befinden sich in Nordrhein-Westfalen

und Rheinland-Pfalz und beschäftigen insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. Der langjährige DKG-Vizepräsident (2012-2020) ist auch

Vizepräsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen.

Zum Vizepräsidenten wiedergewählt wurde Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender der

Sana Kliniken AG. Neue Vizepräsidentin ab 1. Januar 2021 ist Dr. Gundula

Werner, Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen und

Geschäftsführerin der Klinikum Altenburger Land GmbH.

Quelle: Pressemitteilung, 10.11.2020