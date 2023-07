Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. mit neuem Stellvertretenden Vorstand (Pressemitteilung).

Matthias Hirsekorn, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Köthen, wurde zum Stellvertreter des Vorstands der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (KGSAN) gewählt. Damit vertritt er die Interessen der Krankenhäuser und der

Beschäftigten gegenüber der Politik in Sachsen-Anhalt.

Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt (KGSAN) ist ein freiwilliger

Zusammenschluss der Träger von Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt. Das Ziel der

KGSAN ist die aktive Förderung des Gesundheitswesens und insbesondere des

Krankenhauswesens in Sachsen-Anhalt. Die KGSAN setzt sich für eine an den

Patienten orientierte, hochqualitative, leistungsstarke, medizinisch optimale

und

wirtschaftlich tragbare Krankenhausversorgung und Betreuung im stationären und

zunehmend auch im ambulanten Bereich ein. Im Rahmen dieser

Aufgabenwahrnehmung vertritt die KGSAN die Krankenhäuser und deren

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in gesundheitspolitischen

Fragestellungen.

Am 25.6.2020 wurde Matthias Hirsekorn, zum Stellvertreter des Vorsitzenden

gewählt.

„Ich freue mich über die Wahl in den Vorstand der Krankenhausgesellschaft

Sachsen-Anhalt. Es ist mir ein wichtiges Anliegen unsere gemeinsamen Interessen

auf Landes- und Bundesebene zu platzieren und im Netzwerk der KGSAN als

konstruktiver Partner für alle unserer Mitglieder zu agieren. Ich freue mich

auf die

Arbeit in den Gremien, Fachausschüsse, Kommissionen und Arbeitsgruppen“, sagt

Matthias Hirsekorn.

Mit acht Kliniken und fünf Medizinischen Versorgungszentren mit 42 ambulanten

Einrichtungen ist Helios einer der wichtigsten medizinischen Versorger in

Sachsen-

Anhalt und kümmert sich um jährlich rund 172.000 Patienten. Seit Juni 2019 ist

Matthias Hirsekorn Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Köthen.

Die Helios Klinik Köthen ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus der

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die

Klinik hat ein zertifiziertes Traumazentrum und ein zertifiziertes

Endo-Prothetik-Zentrum. In der modernen

Geburtsabteilung kommen jedes Jahr rund 450 Kinder zur Welt. Über 400

Mitarbeiter versorgen jährlich 11.000

stationäre und ca. 13.000 ambulante Patienten.

Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber mit insgesamt rund

110.000 Mitarbeitern. Zum

Unternehmen gehören unter dem Dach der Holding Helios Health die Helios

Kliniken in Deutschland sowie Quirónsalud

in Spanien. Rund 21 Millionen Patienten entscheiden sich jährlich für eine

medizinische Behandlung bei Helios. 2019

erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 9,2 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über 86 Kliniken, 123 Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) und sieben

Präventionszentren. Jährlich werden in Deutschland rund 5,6 Millionen Patienten

behandelt, davon 4,4 Millionen

ambulant. Helios beschäftigt in Deutschland fast 69.000 Mitarbeiter und

erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund

sechs Milliarden Euro. Helios ist Partner des Kliniknetzwerks „Wir für

Gesundheit“. Sitz der Unternehmenszentrale ist

Berlin.

Quirónsalud betreibt 51 Kliniken, 71 ambulante Gesundheitszentren sowie rund

300 Einrichtungen für betriebliches

Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 15,4 Millionen Patienten

behandelt, davon 14,6 Millionen

ambulant. Quirónsalud beschäftigt rund 37.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete

2019 einen Umsatz von über drei

Milliarden Euro.

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

