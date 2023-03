Neuer Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege konstituiert sich

Am 28. Februar 2023 ist der Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege zu seiner konstituierenden Sitzung im Bundesministerium für Gesundheit zusammengetreten. (Das Bundesgesundheitsminsterium informiert über den neuen SVR Gesundheit & Pflege in seiner Pressenachricht).

In der Sitzung wurde Prof. Michael Hallek, Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und stellvertretender Direktor des Centrums für Integrierte Onkologie Aachen Bonn Köln Düsseldorf (CIO), zum Vorsitzenden und Prof. Melanie Messer sowie Prof. Jonas Schreyögg zu den stellvertretenden

Vorsitzenden gewählt. Anschließend fand ein erstes persönliches Treffen von Minister Lauterbach mit dem neuberufenen Gremium statt.

Als ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrates liegt mir dieses Gremium

besonders am Herzen. Ich freue mich auf wichtige, neue Impulse aus der

Wissenschaft für unsere Arbeit. Auch im Gesundheitswesen sind wir als

Gesellschaft damit konfrontiert, dass Fachkräfte fehlen. Deshalb habe ich den

Sachverständigenrat gebeten, sich im ersten Gutachten diesem Thema zu widmen.

Wir müssen Wege finden, auch die geburtenstarken Jahrgänge gut zu versorgen,

wenn sie älter und kränker werden.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

In dem Gedankenaustausch wurde insbesondere das Thema „Fachkräfte im

Gesundheitswesen“ erörtert. Der Minister hatte die Ratsmitglieder bereits im

Berufungsschreiben gebeten, dieses Thema in einem ersten Gutachten zu

untersuchen. Analysiert werden sollen aktuelle Rahmenbedingungen und zukünftige

Handlungsmöglichkeiten für die Fachkräftesicherung im deutschen

Gesundheitswesen, sowohl für die stationäre wie für die ambulante Versorgung.

Dabei sollen die verschiedenen Gesundheitsberufe in den Blick genommen werden,

vor allem im Bereich Pflege, Medizin und Psychotherapie und u. a. im Hinblick

auf konkurrierende Bedarfe am Arbeitsmarkt und den demografischen Wandel

untersucht werden.

Der Personalmangel in Krankenhäusern, in der Pflege, aber auch in der

ambulanten Versorgung wird immer problematischer. Deshalb ist es richtig, dass

wir uns als Sachverständigenrat diesem Thema als Erstes stellen. Durch die

Verkürzung der Gutachtenperiode haben wir nur ein Jahr Zeit Antworten auf diese

komplexe Fragestellung zu finden. Das ist für den Sachverständigenrat aber mehr

Verpflichtung als Belastung. So können wir notwendige Veränderungsprozesse noch

in dieser Legislatur anstoßen.

Der neue Vorsitzende des Sachverständigenrats Prof. Michael Hallek

Hintergrund

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte zum 1. Februar 2023 einen neuen

Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege berufen. In den Sachverständigenrat

Gesundheit & Pflege berufen wurden für die Amtszeit 1.2.2023 bis 31.1.2027:

Prof. Nils Gutacker, PhD

Professor für Health Economics an der University of York, UK

Prof. Dr. med. Michael Hallek

Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und

stellvertretender Direktor des Centrums für Integrierte Onkologie Aachen Bonn

Köln Düsseldorf (CIO)

Prof. Dr. med. Stefanie Joos

Lehrstuhlinhaberin für Allgemeinmedizin in Tübingen und ärztliche Direktorin

des Instituts für Allgemeinmedizin und interprofessionelle Versorgung des

Universitätsklinikums Tübingen

Prof. Dr. PH Melanie Messer

Professorin für Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Klinische Pflege über

die Lebensspanne an der Universität Trier

Prof. Dr. med. Jochen Schmitt, MPH

Professor für Sozialmedizin und Versorgungsforschung an der Technischen

Universität Dresden und Direktor des Zentrums für Evidenzbasierte

Gesundheitsversorgung (ZEGV) der Dresdner Hochschulmedizin

Prof. Dr. rer. oec. Jonas Schreyögg

Wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) an

der Universität Hamburg

Prof. Dr. rer. oec. Leonie Sundmacher

Leiterin des Fachgebiets Gesundheitsökonomie an der Technischen Universität

München

Aufgabe des Sachverständigenrats ist es, Analysen der Entwicklung der

gesundheitlichen Versorgung mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen

Auswirkungen vorzunehmen und daraus Empfehlungen für eine bedarfsgerechte

Versorgung von Patientinnen und Patienten abzuleiten sowie Möglichkeiten und

Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzuzeigen.

Der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege wurde 1987 auf gesetzlicher

Grundlage (§ 142 SGB V) errichtet. Er hat die Aufgabe, im Abstand von in der

Regel 12 Monaten, Gutachten zur Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung und

Pflege mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu erstellen

und Empfehlungen zu geben.

Die Gutachten des Sachverständigenrates werden dem Bundesminister für

Gesundheit überreicht und von diesem den gesetzgebenden Körperschaften des

Bundes – Bundestag und Bundesrat – vorgelegt.

Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach war von 1999 bis zu seiner Wahl in

den Bundestag 2005 Mitglied im Sachverständigenrat.

Quelle: Das Bundesgesundheitsminsterium informiert über den neuen SVR Gesundheit, 28.02.2023