Neuregelungen im Bereich der Gesundheit und Pflege (Bundesgesundheitsministerium).

Ab dem 1. Januar 2020 werden im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums zahlreiche Änderungen wirksam. Hier informieren wir über die wichtigsten Neuerungen. Der Besuch beim Arzt, das Krankenhaus um die Ecke, Angehörige in der Pflege – Gesundheit geht alle an. Deswegen muss der Staat in diesem lebenswichtigen

Bereich funktionieren. Dafür haben wir in 20 Monaten 20 Gesetze auf den Weg

gebracht. Das macht die Versorgung ganz konkret besser. Mit der Telefonnummer

116117 haben Versicherte ab Januar für Termine und in Notfällen rund um die Uhr

eine Anlaufstelle. Krankenhäuser bekommen das Geld, um zusätzliche Pflegekräfte

einzustellen. Und Ärzte können sinnvolle Apps auf Rezept verschreiben. Jede

Reform hilft, unser Gesundheitssystem fit zu machen für die 20er Jahre.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Terminservicestelle - die zentrale Anlaufstelle der Patienten

Damit Patientinnen und Patienten schneller Arzttermine bekommen, sind die

Terminservicestellen täglich an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden bundesweit

einheitlich über die Telefonnummer 116117 erreichbar. Zusätzlich wird es

möglich sein, Termine online zu vereinbaren.

In Akutfällen werden Patienten auch während der Sprechstundenzeiten an

Arztpraxen oder Notfallambulanzen oder auch an Krankenhäuser vermittelt. Diese

Regelungen wurden mit dem „Gesetz für schnellere Termine und bessere

Versorgung“ (TSVG) beschlossen und müssen bis zum 1. Januar 2020 umgesetzt

sein.

Pflegepersonalkosten werden umfassend finanziert

Um die Pflege im Krankenhaus zu verbessern, werden die Personalkosten für die

Pflege am Bett jedes einzelnen Krankenhauses ermittelt und sind von den

Kostenträgern zu finanzieren. Krankenhäuser und Kostenträger vor Ort

vereinbaren die Pflegepersonalausstattung auf bettenführenden Stationen als

krankenhausindividuelle Kostenerstattung (Pflegebudgets). Die Fallpauschalen

werden um diese Pflegepersonalkosten bereinigt. Die Regelungen sind Teil des

„Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals“

Rund 120 Krankenhäuser in dünn besiedelten Regionen erhalten einen zusätzlichen

jährlichen Zuschuss von 400.000 Euro.

Um in pflegesensitiven Krankenhausbereichen eine Mindestausstattung mit

Pflegepersonal sicherzustellen, werden seit 2019 schrittweise

Pflegepersonaluntergrenzen eingeführt. Für die Bereiche Neurologie,

neurologische Frührehabilitation, Schlaganfalleinheit und Herzchirurgie werden

die Mindestgrenzen per Verordnung neu festgelegt.

Damit Leiharbeit im Krankenhaus die Ausnahme bleibt, werden die Kosten für

Leiharbeit nur noch bis zur Höhe des Tariflohns vergütet. Auch

Vermittlungsprovisionen für Leihpersonal werden nach den mit dem

MDK-Reformgesetz umgesetzten Regelungen nicht finanziert.

Ausbildungen der Pflegeberufe werden reformiert

Um die Ausbildungen in der Kranken-, Alten und Kinderpflege an die fachlich

gestiegenen Anforderungen an die Versorgung in der Pflege anzupassen und den

Beruf insgesamt attraktiver zu machen, startet eine neue moderne Ausbildung.

Nach dem Mitte 2017 beschlossenen „Gesetz zur Reform der Pflegeberufe“ werden

die bisherigen Ausbildungen zu einer neuen generalistischen Pflegeausbildung

zusammengeführt. Alle Auszubildenden erhalten zunächst zwei Jahre lang eine

gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung.

Auszubildende, die im dritten Jahr die generalistische Ausbildung fortsetzen,

erwerben den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“. Möglich

ist auch ein gesonderter Abschluss in der Altenpflege- oder der Gesundheits-

und Kinderkrankenpflege, wenn sie für das dritte Ausbildungsjahr eine

entsprechende Spezialisierung wählen.

Eine kostenfreie Ausbildung wird gewährleistet: Auszubildende haben Anspruch

auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Lehr- und Lernmittel werden

finanziert, Schulgeld darf nicht erhoben werden.

Apps auf Rezept und weitere digitale Regelungen

Ärztinnen und Ärzte können künftig digitale Anwendungen, beispielsweise

Tagebücher für Diabetiker oder Apps für Menschen mit Bluthochdruck

verschreiben. Damit Patientinnen und Patienten sichere Apps schnell nutzen

können, wird mit dem „Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung

und Innovation“ (DVG) für die Hersteller ein neuer, zügiger Weg in die

Erstattung geschaffen: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) prüft Sicherheit, Funktion, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit

der Produkte. Innerhalb eines Jahres muss der Hersteller nachweisen, dass die

App die Versorgung verbessert.

Die Krankenkassen können ihren Versicherten Angebote zur Förderung der

digitalen Gesundheitskompetenz machen. Versicherte können sich damit im Umgang

etwa mit Gesundheits-Apps oder der elektronischen Patientenakte schulen

lassen.

Ärztinnen und Ärzte dürfen auf ihrer Internetseite über ihre Videosprechstunden

informieren.

Ein freiwilliger Beitritt zu einer gesetzlichen Krankenkasse kann elektronisch

erfolgen.

Vor einem Krankenhausaufenthalt können Versicherte Wahlleistungen elektronisch

vereinbaren. Für weitere Leistungen wie Heil- und Hilfsmittel oder häusliche

Krankenpflege kann die elektronische Verordnung erprobt werden.

Damit der Wissenschaft in einem geschützten Raum aktuelle Daten für neue

Erkenntnisse zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen,

fassen die Krankenkassen Abrechnungsdaten pseudonymisiert zusammen. Die Daten

können der Forschung in Form von anonymisierten Ergebnissen zugänglich gemacht

werden.

Patienten sollen schnell von innovativen Versorgungsansätzen profitieren. Darum

wird der Innovationsfonds bis 2024 mit 200 Millionen Euro jährlich verlängert.

Die IT-Sicherheit in den Arztpraxen wird nachhaltig gestärkt. Die

Selbstverwaltung schreibt verbindliche IT-Sicherheitsstandards fest. Damit

können zertifizierte Dienstleister die Praxen bei der Umsetzung unterstützen.

Versorgung wird gezielt weiter verbessert

Die Medizinischen Dienste, die im Auftrag der Krankenkassen tätig werden,

werden alle zu eigenständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts. Mit dem

„Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen“ (MDK-Reformgesetz) werden die

Medizinischen Dienste organisatorisch von den Krankenkassen gelöst. Dieses

gewährleistet ihre Unabhängigkeit und stärkt sie in ihrer Aufgabenwahrnehmung.

Menschen mit Implantaten sollen schnell über mögliche Risiken oder

Komplikationen mit dem jeweiligen Produkt informiert werden können. Das „Gesetz

zur Errichtung eines Implantateregisters“ regelt den Aufbau und die Funktion

eines solchen Registers.

Damit der medizinische Fortschritt schneller in die vertragsärztliche

Versorgung kommt, muss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Bewertung

neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in zwei statt bisher drei Jahren

abschließen.

In der studentischen Krankenversicherung wird die bisherige Begrenzung bis zum

14. Fachsemester mit dem MDK-Reformgesetz gestrichen.

Durch eine Änderung des Anti-D-Hilfegesetzes behalten Frauen, die bei einer

Immunprophylaxe in der ehemaligen DDR mit Hepatitis-C infiziert wurden und

deren Gesundheitszustand sich gebessert hat, durch die Einführung eine

Bestandsschutzregelung weiterhin oder wieder ihre monatliche Rente.

Verbesserungen für weitere Berufe des Gesundheitswesens:

Hebammen werden in Zukunft in einer hochschulischen Ausbildung mit hohem

Praxisanteil ausgebildet Das duales Studium wird mit einer staatlichen Prüfung

und einem Bachelor abgeschlossen. Das Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung

sieht eine Vergütung der Studierenden während der gesamten Dauer des Studiums

vor.

Im Notfallsanitätergesetz wird die Frist, in der sich Rettungsassistentinnen

und Rettungsassistenten zur Notfallsanitäterin oder zum Notfallsanitäter

weiterqualifizieren können, um drei Jahre bis 2023 verlängert.

Damit künftig mehr Kinder- und Jugendärzte zur Verfügung stehen, müssen

jährlich mindestens 250 angehende Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzten

Plätze in der Förderung der Weiterbildung in der ambulanten fachärztlichen

Versorgung aufgenommen werden. Das wird mit dem MDK-Reformgesetz geregelt.

Bessere Vergütung für Apotheken

Der Not- und Nachtdienst in den Apotheken wird besser vergütet. Der

Festzuschlag steigt nach der Verordnung zur Änderung der

Apothekenbetriebsordnung und der Arzneimittelpreisverordnung pro abgegebenem

verschreibungspflichtigem Arzneimittel von 16 auf 21 Cent.

Für Betäubungsmittel und andere dokumentationsaufwändige Arzneimittel erhalten

Apotheken nach der Verordnung zur Änderung der Apothekenbetriebsordnung und der

Arzneimittelpreisverordnung einen Zuschlag von 4,26 Euro (bisher 2,91 Euro).

Entlastung für Betriebsrenten

Pflichtversicherte Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner werden bei den

Krankenkassenbeiträgen entlastet: Betriebsrenten bis 159 Euro im Monat bleiben

frei von Krankenkassenbeiträgen. Erst bei Überschreiten des Freibetrags sind

künftig Beiträge zu zahlen. Im Ergebnis zahlen Betriebsrentner mit Beträgen bis

318 Euro im Monat damit maximal die Hälfte der bisherigen

Krankenkassenbeiträge. Auch Bezieher höherer Betriebsrenten und von

Einmalzahlungen werden durch das „Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in

der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen

Altersvorsorge“ entlastet. (Der 2. Durchgang im Bundesrat steht noch aus)

Gesundheitliche Selbsthilfe wird gestärkt

Organisationen der gesundheitlichen Selbsthilfe erhalten eine höhere Förderung

durch die Krankenkassen: 70 statt bisher 50 Prozent der Basisfinanzierung (z.B.

Raummiete, Materialkosten) werden übernommen. Das sieht das TSVG vor.

Zudem sind die Krankenkassen mit dem DVG verpflichtet, in der gesundheitlichen

Selbsthilfe verstärkt digitale Anwendungen (z.B. Internetforen) zu fördern.

Finanzen der Krankenkassen

Der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen

Krankenversicherung wird um 0,2 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent angehoben. Das

hat das BMG im Bundesanzeiger bekanntgeben. Wie hoch der individuelle

Zusatzbeitragssatz tatsächlich ausfällt, legt jede Krankenkasse für ihre

Mitglieder selbst fest. Allerdings dürfen Krankenkassen mit Finanzreserven von

mehr als einer Monatsausgabe (dies sind aktuell deutlich mehr als die Hälfte

aller Krankenkassen) ihren Zusatzbeitragssatz nicht anheben.

Außerdem sind die Krankenkassen mit dem MDK-Reformgesetz zum schrittweisen

Abbau überschüssiger Finanzreserven verpflichtet. Somit profitieren deren

Versicherte zeitnah bei der Festlegung der kassenindividuellen Zusatzbeiträge.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 13.12.2019