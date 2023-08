Rheinland-Pfalz fördert Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen mit über 750.000 Euro (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler heute in Mainz mitteilte, erhält das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen am Standort Mitte in Trier eine Förderung aus Landesmitteln von über 750.000 Euro. Die finanzielle Förderung für das Klinikum Mutterhaus, Standort Mitte, ist für

die Errichtung eines neuen Notstromaggregats vorgesehen. Das Klinikum

Mutterhaus Mitte ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit der

Baumaßnahme werden daher zusätzliche Kapazitäten in der Notstromversorgung

geschaffen. Dazu wird das bisher im Einsatz befindliche Notstromaggregat durch

ein modernes, leistungsstärkeres Aggregat ersetzt.

„Eine leistungsstarke Notstromversorgung von Kliniken während eines

Stromausfalls ist entscheidend, um die sichere Behandlung und Versorgung der

Patientinnen und Patienten auch bei einem Stromausfall zu gewährleisten. Ich

freue mich, dass mithilfe der nun freigegebenen Landesmittel eine noch

leistungsfähigere Notstromversorgung im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

am Standort Mitte in Trier sichergestellt werden kann“, so

Bätzing-Lichtenthäler.

Quelle: Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 29.01.2020