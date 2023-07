Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege neu berufen

Der Bundesgesundheitsminister beruft neue Sachverständige in den SVR Gesundheit und Pflege (Bundesgesundheitsministerium).

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zum 1. Februar 2023 einen neuen Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege berufen. In dem unabhängigen Gremium sind sieben Professorinnen und Professoren aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft vertreten.

01. Februar 2023

Der ständige Austausch zwischen Wissenschaft und Politik gibt uns wichtige

Impulse bei der Erneuerung unseres Gesundheitswesens und macht unsere Politik

besser. Der Sachverständigenrat hat uns maßgeblich bei der Digitalisierung, der

Stärkung des Gesundheitssystems oder der Krankenhausreform unterstützen können.

Ich freue mich auf den weiteren Austausch und danke den bisherigen

Ratsmitgliedern herzlich für ihre hervorragende Arbeit.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

In den Sachverständigenrat berufen wurden

Prof. Nils Gutacker, PhD

Professor für Health Economics an der University of York, UK

Prof. Dr. med. Michael Hallek

Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und

stellvertretender Direktor des Centrums für Integrierte Onkologie Aachen Bonn

Köln Düsseldorf (CIO)

Prof. Dr. med. Stefanie Joos

Lehrstuhlinhaberin für Allgemeinmedizin in Tübingen und ärztliche Direktorin

des Instituts für Allgemeinmedizin und interprofessionelle Versorgung des

Universitätsklinikums Tübingen

Prof. Dr. PH Melanie Messer

Professorin für Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Klinische Pflege über

die Lebensspanne an der Universität Trier

Prof. Dr. med. Jochen Schmitt, MPH

Professor für Sozialmedizin und Versorgungsforschung an der Technischen

Universität Dresden und Direktor des Zentrums für Evidenzbasierte

Gesundheitsversorgung (ZEGV) der Dresdner Hochschulmedizin

Prof. Dr. rer. oec. Jonas Schreyögg

Wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) an

der Universität Hamburg

Prof. Dr. rer. oec. Leonie Sundmacher

Leiterin des Fachgebiets Gesundheitsökonomie an der Technischen Universität

München

Die neuen Ratsmitglieder nehmen mit der heutigen Berufung ihre Arbeit auf. Am

28. Februar 2023 kommen sie zu einer konstituierenden Sitzung in Berlin

zusammen. Dabei werden unter anderem der oder die Vorsitzende sowie eine

Stellvertretung gewählt. Zudem wird der neue Rat mit Minister Lauterbach einen

ersten Gedankenaustausch zu Herausforderungen des Gesundheitssystems führen.

Hintergrund

Der Sachverständigenrat

Aufgabe des Sachverständigenrats ist es, Analysen der Entwicklung der

gesundheitlichen Versorgung mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen

Auswirkungen vorzunehmen und daraus Empfehlungen für eine bedarfsgerechte

Versorgung von Patientinnen und Patienten abzuleiten sowie Möglichkeiten und

Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzuzeigen.

Der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege wurde 1987 auf gesetzlicher

Grundlage (§ 142 SGB V) errichtet. Er hat die Aufgabe, im Abstand von in der

Regel 12 Monaten, Gutachten zur Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung und

Pflege mit ihren medizinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu erstellen

und Empfehlungen zu geben.

Die Gutachten des Sachverständigenrates werden dem Bundesminister für

Gesundheit überreicht und von diesem den gesetzgebenden Körperschaften des

Bundes – Bundestag und Bundesrat – vorgelegt.

Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach war von 1999 bis zu seiner Wahl in

den Bundestag 2005 Mitglied im Sachverständigenrat.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 01.02.2023