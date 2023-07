Diakovere baut positives Betriebsergebnis weiter aus (Pressemitteilung).

DIAKOVERE schloss das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 mit einer Gesamtleistung von rund 350 Mio. Euro und einem positiven Jahresergebnis von 1,2 Mio. Euro ab. Damit steigerte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. Euro.

Das betriebliche Ergebnis liegt circa 100.000 Euro über

dem des Vorjahres. „Besonders im ambulanten Bereich der Krankenhäuser, in der

Behindertenhilfe und im Pflegebereich stiegen die Erlöse,“ erklärt Stefan

David, Vorsitzender der DIAKOVERE Geschäftsführung.

DIAKOVERE ist das größte gemeinnützige Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und

Bildungsbereich Niedersachsens. Das Unternehmen setzt in seinen Einrichtungen

sowohl auf medizinische Exzellenz sowie auf fürsorgliche, kompetente Pflege und

eine konsequente Umsetzung von gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit

Behinderungen.

DIAKOVERE Aufsichtsratschef Dr. Hans Ulrich Anke betont, dass die Verbindung

von Strategie, Wirtschaftlichkeit und diakonischen Werten wie Nähe und

Menschlichkeit die besten Rahmenbedingungen schafft, um eine leistungsstarke,

an den Bedürfnissen der Patienten, Bewohner und Mitarbeitenden ausgerichtete

Medizin und Pflege zu bieten. „Auch im vergangenen Jahr haben wir nachgewiesene

Erfolge erzielt, wie beispielsweise ein weiteres standortübergreifendes Zentrum

für Allgemein- und Viszeralchirurgie etabliert, ein europäisches

Schulungszentrum für orthopädische Robotik aufgebaut, unsere Gerontopsychiatrie

ausgeweitet oder den Spatenstich gefeiert für HENRIKE, das neu entstehende

Mutter-Kind-Zentrum auf der Bult“, so Dr. Anke. „Solche Erfolge sind nur

möglich, weil die Mitarbeitenden der DIAKOVERE sehr engagiert und konsequent

dazu beitragen. Dafür danke ich allen Beteiligten.“

Gestiegene Investitionen ins Personal – überproportional bei der Pflege

angekommen

„Es gehört zu unserem diakonischen Grundverständnis, darauf hinzuwirken, dass

gute Pflege auch gut bezahlt wird. Das beweist auch unser gemeinsamer

Tarifabschluss, der zu einer Personalkostensteigerung von 3,4 Prozent führte.

Diese Mehrkosten bei den Mitarbeitenden sind für uns eine wertvolle

Investition. Sie sind besonders bei der Pflege angekommen – sowohl in unseren

DIAKOVERE Krankenhäusern als auch in der Altenhilfe,“ erklärt Dr. Hans Ulrich

Anke. Eine examinierte Pflegefachkraft verdient bei uns schon nach der

Ausbildung über 3.000 EUR.

Während der CORONA-Pandemie haben sich unsere Konzepte bewährt

Sichtung von Verdachtspatienten: Die erweiterte Notaufnahme am Henriettenstift

Die zentrale Organisation war eine der Voraussetzungen, die es DIAKOVERE auch

in Zeiten von Corona ermöglicht haben, sich auf die neuen Erfordernisse

einzustellen und jederzeit eine exzellente Versorgung der Patienten zu

gewährleisten. Insgesamt rund 500 Corona-Patienten wurden bisher in unseren

Krankenhäusern behandelt, 73 davon auf der Intensivstation.

Das Mediziner-Team der DIAKOVERE-Task Force hat ein umfassendes Notfallkonzept

für die Standorte Friederikenstift, Henriettenstift und Annastift entwickelt,

das die räumliche Erweiterung der Notaufnahmen durch ein medizinisches

Versorgungszelt vorsah. Hier wurden alle Notfallpatienten bei Ankunft mit

ausreichend Abstand zueinander gesichtet, erstversorgt und in die

entsprechenden Bereiche weitergeleitet.

So konnte die Aufnahmemöglichkeit für Isolationspatienten vervielfacht und

gleichzeitig die Regelabläufe zur Aufnahme von nicht infizierten

Notfallpatienten gewährleistet werden. Das Personal wurde umfassend geschult

und auf die speziellen Erfordernisse vorbereitet. Die Mitarbeitenden haben sich

mit einem hohen Maß an Flexibilität auf die neuen Anforderungen eingestellt und

waren auch bereit, in anderen Häusern zu unterstützen – so konnten wir die

Teams bedarfsgerecht zusammenstellen und einsetzen. Durch diese Maßnahmen

konnte jederzeit der maximal mögliche Schutz für infizierte und nicht

infizierte Patienten, sowie das Personal gewährleistet werden.

Für die Mitarbeitenden der DIAKOVERE sowie für die Angehörigen von

COVID19-Patienten wurde ein eigenes Beratungsangebot entwickelt, getreu dem

Leitgedanken „Am Anfang ist der Mensch“: Fachleute der Psychosomatik und

geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seelsorge standen den

Mitarbeitenden und Angehörigen beratend zur Seite und begleiteten sie in dieser

besonderen Situation.

Mit dem Abflachen der Infektionskurve haben die DIAKOVERE Krankenhäuser die

Kapazitäten schrittweise wieder hochgefahren. Es bleiben nach wie vor

ausreichende Kapazitäten für die Behandlung von Covid19- und

Nicht-Covid19-Patienten: Für den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder

ansteigt, erhalten wir uns die erforderliche Flexibilität – um auch dann

bedarfsgerecht reagieren zu können.

Investitionen und Bauvorhaben als tragende Maßnahmen für die

Strategie-Umsetzung

Teil der Medizinstrategie sind unter anderem zahlreiche Bauvorhaben in den

verschiedenen Standorten und Bereichen. „Unser Umbau im Annastift wurde Ende

2019 abgeschlossen. Es entstanden zwei neue Stationen mit neun modernen,

freundlichen Zimmern sowie ein neuer OP-Raum; der achte im Annastift,“ freut

sich Stefan David.

Ein weiteres Bauprojekt feierte im Frühjahr Spatenstich: Das

Mutter-Kind-Zentrum Henrike. Es soll für bis zu 4.500 Geburten im Jahr sowohl

eine perinatale Maximalversorgung bieten als auch eine individuelle und

fürsorgliche Begleitung - und damit in Niedersachsen Akzente setzen.

Neu ist auch das Kompetenzzentrum Adipositas: Hier entwickeln wir seit Juni

2019 ein neues Angebot für die ganzheitliche und integrierte Betreuung von

Menschen mit Adipositas, dem krankhaften Übergewicht. Dafür entstehen am

Standort Kirchrode – auch dank umfangreicher Umbaumaßnahmen – sieben Plätze für

Menschen mit ausgeprägter Adipositas, die einen besonderen Pflege-, Therapie-

und Betreuungsbedarf haben. Für die Versorgung dieser Menschen wurde ein auf

ihre Bedürfnisse abgestimmtes Personalkonzept entwickelt, das die enge

Zusammenarbeit von interprofessionellen Teams vorsieht: Adipositaspflege im

Verbund mit der Psychosomatik, Ernährungsspezialisten und den jeweiligen

Abteilungen der DIAKOVERE Krankenhäuser. Es geht darum, den Patienten und

Betroffenen Lösungen anzubieten und Wege aus der Krankheit aufzuzeigen.

Vitalquartier im Bau, Tageshospiz mit Richtfest, „Haus am Leuchtturm“ erweitert

Demenz-Angebot auf 60 Plätze

Außenansicht des C-Komplexes im Vitalquartier

„Und es gibt noch eine Investition – baulich wie inhaltlich,“ führt Pastor Uwe

Mletzko aus, der theologische Geschäftsführer und verantwortlich für den

Bereich Alten-, Jugend-, Behindertenhilfe und Hospiz: In Hannover-Mittelfeld

entsteht das „Vitalquartier“, eines der ersten inklusiven Wohnviertel

Deutschlands: DIAKOVERE investiert hier über 30 Mio. Euro in barrierefreie

Gebäude und inklusives Wohnen mit umfassendem Pflegeangebot für Senioren,

behinderte Menschen, aber auch Familien mit und ohne Assistenzbedarf.

Das neue Tageshospiz entsteht nahe der Eilenriede, direkt neben dem Uhlhorn

Hospiz. „Damit wir die Bewohner im Hospiz nicht durch Baulärm stören, sind sie

für die Bauzeit in extra hergerichtete Räume im Haupthaus in der Marienstraße

umgezogen,“ so Pastor Uwe Mletzko.

Die DIAKOVERE Altenhilfe Henriettenstift vergrößerte im letzten Jahr ihr

Angebot im Bereich der Gerontopsychiatrie: „Im Jahr 2019 erweiterten wir unsere

Pflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz „Haus am Leuchtturm“ auf 60 Plätze.

Es gibt Einzel- statt der sonst üblichen Doppelzimmer. Die Architektur und

Gestaltung des Hauses sind auf die dementen Bewohnerinnen und Bewohner mit

ihrem z.T. großen Bewegungsbedürfnis ausgerichtet. Wir verzichten weitestgehend

darauf, diese Menschen mit Medikamenten ruhig zu stellen. Wir setzen auf eine

vertraute Umgebung und vertraute Gesichter,“ erläutert Pastor Uwe Mletzko den

besonderen Ansatz von DIAKOVERE.

Auch das Familien-Hebammen-Zentrum ist ein typisches Angebot des diakonischen

Unternehmens – in 2019 haben wir den Übergang zur DIAKOVERE als Betreiber

vorbereitet: Hier finden Schwangere, junge Mütter und Familien aus prekären

oder belasteten Verhältnissen niedrigschwellige Lösungen, damit die

Neugeborenen einen guten, beschützten Start ins Leben bekommen.

Generalistische Pflegeausbildung bei DIAKOVERE als wichtige Säule der

Gesundheitsversorgung: DIAKOVERE bildet umfassend und kompetent aus

Nicole Trumpetter ist Leiterin des Fachschulzentrums von DIAKOVERE und

besonders für die Generalistische Pflegeausbildung verantwortlich. An die 400

Auszubildende gibt es hier – nur für diesen Ausbildungsweg. „Diese Ausbildung

ist seit dem 1.1.2020 neu. Statt früher drei getrennten Berufen in der

Gesundheits- und Krankenpflege lernen die jungen Menschen heute nur noch in

einer gemeinsamen Ausbildung – zum Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Damit

haben sie später viel breitere Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten“, erläutert

Nicole Trumpetter. Dazu trägt auch der „Ausbildungsverbund Pflege Hannover“ bei

den DIAKOVERE im letzten Jahr gemeinsam mit Dachstiftung Diakonie, Bethel im

Norden mit seinem Birkenhof Bildungszentrum sowie dem Kinder- und

Jugendkrankenhaus AUF DER BULT ins Leben gerufen haben: Diese vier etablierten,

in Hannover vernetzten Partner engagieren sich gemeinsam dafür, dass die

generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann auf lange

Sicht vielfältige Perspektiven eröffnet.

Trumpetter: „Die generalistische Ausbildung macht den Beruf wesentlich

attraktiver – wir haben schon letztes Jahr eine vorbereitende Gruppe gebildet

und das Curriculum entsprechend verändert.“. Gerade in Corona-Zeiten erhielt

diese Ausbildung natürlich eine neue Brisanz: Kompetent ausgebildete Kräfte im

Gesundheitswesen sind wichtig – Stichwort Systemrelevanz.

Das Fachschulzentrum setzt auf Innovation, Inklusion und verzahntes Lernen in

Theorie und Praxis

Das Fachschulzentrum mit insgesamt über 830 Auszubildenden bzw. Lernenden und

54 Lehrkräften hat den Anspruch, stets die aktuellsten Ausbildungs- und

Lerninhalte zu bieten. Darum sind die Kurse voll, die Übernahmequote bei

DIAKOVERE hoch – und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt hoch: Hier werden sechs

Gesundheitsberufe ausgebildet. „Wir entwickeln junge Menschen. Fachlich

versiert, aber auch menschlich und fördernd. Auch das macht unsere diakonische

Haltung aus. Dabei unterstützt uns zudem unsere DIAKOVERE Schwesternschaft“, so

Trumpetter.

Eine Schwesternschaft? Das klingt traditioneller, als sich die aktiven

Mitglieder der diakonischen Vereinigung geben: Sie unterstützen Menschen bei

der Bildung, der Pflege und bilden ein starkes Netzwerk. „Mitgliederschwund?

Den haben sie nicht – sie werden eher wieder mehr!“, freut sich auch Nicole

Trumpetter. Tradition, Gegenwart und Zukunft passen bei DIAKOVERE eben

hervorragend unter ein Dach.

Quelle: Pressemitteilung, 14.07.2020