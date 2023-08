Fertigung von Schutzausrüstung im Inland ausbauen (Marburger Bund).

Unternehmen sollen Lagerbestände Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Verfügung stellen Politik und Wirtschaft sind jetzt gefordert, dem Mangel an Schutzausrüstung mit allen verfügbaren Mitteln zu begegnen. Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und andere medizinische Fachkräfte in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen erwarten, dass in

der Corona-Krise alles zu ihrem Schutz und zum Schutz der Patienten getan wird, um die Versorgung sicherzustellen. Es

darf nicht sein, dass aus Mangel an adäquater Schutzausrüstung Menschen in

ihrer Gesundheit gefährdet werden, die mit ganzer Kraft anderen Menschen helfen

wollen“, sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes. Deshalb

müsse jetzt die Produktion von Schutzausrüstung im Inland massiv ausgebaut

werden. Darüber hinaus seien die Unternehmen gefordert, ihre Bestände an

Schutzausrüstung im großen Umfang Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zur

Verfügung zu stellen.

„Unsere Mitglieder sind sehr besorgt, dass sie sich selbst nicht schützen

können und dadurch sich selbst und andere infizieren. Angesichts der zu

erwartenden hohen Anzahl von COVID-19-Patienten in den nächsten Wochen muss

jetzt alles unternommen werden, um schnellstmöglich zusätzliche Schutzmasken

und Schutzkleidung zu beschaffen. Die bisher veranlassten Lieferungen reichen

bei weitem nicht aus. Wir fordern deshalb die Bundesregierung dazu auf,

gemeinsam mit geeigneten Betrieben zusätzliche Fertigungskapazitäten im Inland

aufzubauen, um rasch weitere Lieferungen an die Krankenhäuser, Pflege- und

Altenheime zu ermöglichen“, so Johna.

Politik und Wirtschaft müssten buchstäblich alle Hebel in Bewegung setzen, um

dem Problem Herr zu werden. In vielen Unternehmen gebe es geeignete

Fertigungskapazitäten zur Herstellung von Schutzmasken, Schutzbrillen,

Schutzkitteln oder Schutzanzügen. Diese Kapazitäten müssten ohne jeden

Zeitverzug ausgeschöpft werden. Gleiches gelte auch für die Fertigung von

Beatmungsgeräten für die Intensivstationen. „Wir brauchen pragmatische und

unkonventionelle Lösungen zur Bewältigung der Krise. Deshalb sollten

Unternehmen, die in großer Zahl Schutzmasken und andere nützliche Produkte auf

Lager haben, einen Großteil ihrer Bestände jetzt an die Krankenhäuser,

Arztpraxen, Altenheime und Pflegeeinrichtungen abgeben. Die Bundesregierung

muss hier eine koordinierende Rolle einnehmen“, forderte Johna.

Quelle: Marburger Bund, 30.03.2020