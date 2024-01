Interimistischer Group CFO bei Median

Median-Kliniken: Die Position des Group CFO werde schnellstmöglich nachbesetzt (Median Kliniken).

Aus persönlichen Gründen hat der bisherige Group CFO Raimund Hackenberger zum Jahresende die MEDIAN Unternehmensgruppe verlassen. Philipp Schulte-Noelle, der seit September als Group COO tätig ist, übernimmt ab Januar 2024 interimistisch die Rolle des Group CFO. Seit dem 01.04.2023 war Raimund Hackenberger in der Rolle des Group CFO verantwortlich für die Bereiche Finance, Controlling, Mergers & Acquisitions (M&A), Recht sowie Human Ressources der MEDIAN Unternehmensgruppe.

Dr. André M. Schmidt, Group CEO von MEDIAN, sagt zu seinem Weggang: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, da Herr Hackenberger von den Kollegen der Unternehmensgruppe in UK, Deutschland und Spanien sehr geschätzt wird und er in kurzer Zeit ein großes Verständnis für unsere Organisation entwickelt hat. Ich danke Herrn Hackenberger für die Projekte und Initiativen, die er vorangetrieben hat, sowie für die engagierte Unterstützung der Finanzteams in der gesamten MEDIAN Gruppe. Wir wünschen Herrn Hackenberger alles Gute für seinen persönlichen wie beruflichen Lebensweg.“

Die Position des Group CFO wird schnellstmöglich nachbesetzt. Seit dem 1. Januar 2024 hat Group COO Philipp Schulte-Noelle interimistisch die Aufgabenbereiche des Group CFO übernommen und ist somit auch erster Ansprechpartner für die Führungskräfte aus den Finance-Abteilungen bei MEDIAN.

Quelle: Median Kliniken, 02.01.2024