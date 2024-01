Italienische Dedalus Gruppe übernimmt IT- und Diagnostic-Imaging-IT-Geschäft von Agfa HealthCare (Pressemitteilung).

Agfa HealthCare gibt heute bekannt, dass die Firmenmutter Agfa-Gevaert N.V. die vollständigen Healthcare IT-Aktivitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Brasilien an die Dedalus Gruppe verkauft hat. Der Transaktionspreis beträgt 975 Millionen Euro. Giorgio Moretti, Vorsitzender der Dedalus Holding, freut sich über das neue

Mitglied in der Firmenfamilie: "Wir setzen unseren bisherigen Weg konsequent

fort. Der Wettbewerbsdruck im Gesundheitssektor nimmt auch unter den Anbietern

kontinuierlich zu. Um konkurrenzfähig zu bleiben und ausreichend in Forschung

und Entwicklung investieren zu können, müssen wir wachsen. Nur dann können wir

unseren Kunden auch die besten Lösungen bieten. Diesem Ziel sind wir mit der

Übernahme von Agfa HealthCare einen wichtigen Schritt nähergekommen. Wir sehen

Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie Agfa HealthCare auch, als eine

äußerst zentrale Region in Europa an.[...]

Quelle: Pressemitteilung, 05.05.2020