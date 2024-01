Leitfaden Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage von gemeinnützigen Organisationen

Neuer Leitfaden zur nachhaltigen Vermögensanlage für gemeinnützige Organisationen (Sozialbank).

Die SozialBank (Bank für Sozialwirtschaft) hat den vierten Band ihrer Fachserie „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ veröffentlicht. Er widmet sich dem Thema Geldanlage. Der Leitfaden erklärt nachhaltige Anlagestrategien für gemeinnützige Organisationen und gibt Anregungen, wie die Geldanlage mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft und regulatorische Anforderungen gelingt.

„Unser Ziel ist es, soziale Organisationen bei finanziellen und wirtschaftlichen Fragen ganzheitlich zu unterstützen“, sagt Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der SozialBank. „Gemeinnützige Organisationen engagieren sich, um den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Dafür ist nachhaltige Geldanlage ist ein wirksamer Hebel. Zudem sind Stiftungen und gemeinnützige Organisationen durch den Gesetzgeber verpflichtet, nachhaltig zu investieren.“

„Der rechtliche Rahmen für nachhaltige Geldanlagen wird derzeit umfassend ausgestaltet“, sagt Carsten Graßhoff, Leiter Institutionelle Wertpapierberatung der SozialBank. „Das ermöglicht es gemeinnützigen Organisationen, ihre satzungsgemäßen Zwecke durch die Wirkung ihrer Geldanlagen noch besser zu unterstützen.“

Der Leitfaden erläutert zunächst verschiedene Anlagestrategien, mit denen gemeinnützige Organisationen ihre gesellschaftlichen und ökologischen Ziele unterstützen und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielen können. Er bietet einen Überblick über die gängigsten nachhaltigen Anlageinstrumente und zeigt, wie sie in die Anlagestrategien integriert werden. Der zweite Teil befasst sich mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, die für gemeinnützige Organisationen relevant sind. Dazu zählen sowohl die EU-Vorgaben im Rahmen der Sustainable-Finance-Regulatorik als auch Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts. Schon jetzt müssen bei der Anlageberatung konkrete Nachhaltigkeitsindikatoren angewendet werden, um sicherzustellen, dass negative Auswirkungen vermieden und positive Beiträge gefördert werden.

Mit der Publikationsreihe „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft“ nehmen die SozialBank und ihre auf Beratung spezialisierte Tochtergesellschaft SozialGestaltung die Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein nachhaltiges Sozial- und Gesundheitswesen in den Blick. Auf Basis empirischer Erhebungen wurden die strategischen und operativen Ansätze zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in der betrieblichen Praxis und im Immobilienbestand untersucht und Handlungsoptionen für die nachhaltige Gestaltung von Sozialunternehmen abgeleitet. Band 4 befasst sich mit Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage von Stiftungen und sozialen Organisationen. Die ersten drei Bände sind im Juni 2022, April 2023 und Juli 2023 erschienen.

Der Leitfaden „Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage von gemeinnützigen Organisationen“ kann kostenfrei heruntergeladen werden unter:

Quelle: Sozialbank, 09.01.2024