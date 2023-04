An der Erprobung der Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus soll eine repräsentative Auswahl an Krankenhäusern teilnehmen (Deutscher Pflegerat).

Das Pilotprojekt zur Erprobung der PPR 2.0. ist gerade gestartet. Gem. § 137k Abs. 2 S. 5 SGB V (Personalbemessung in der Pflege im Krankenhaus) bestimmt der Auftragnehmer eine repräsentative Auswahl an Krankenhäuser, weitere Krankenhäuser können sich an der Erprobung beteiligen.

Für diese freiwillige Teilnahme sucht das Bundesgesundheitsministerium noch teilnehmende Krankenhäuser.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine formlose Mitteilung an das

Bundesgesundheitsministerium. Dies bis zum Donnerstag, den 13. April 2023 unter

E-Mail 216@bmg.bund.de.

Ansprechpartnerin:

Irene Maier

Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats

Quelle: Deutscher Pflegerat, 06.04.2023