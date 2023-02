Stuttgarter Zentrale des Verbundes von Rehakliniken bekommt Zuwachs in der Geschäftsführung

RehaZentren Baden-Württemberg erweitern Geschäftsführung (Pressemeldung).

Die RehaZentren Baden-Württemberg erweitern ihre Geschäftsführung: Zum 01. März übernimmt Patrick Braun die Leitung der neu geschaffenen Abteilung „Betriebs- und Prozessorganisation“ in der Stuttgarter Zentrale des Verbundes von Rehakliniken. Gleichzeitig wird Braun neben Geschäftsführerin Dr. Constanze

Schaal die Funktion des stellvertretenden Geschäftsführers ausüben.

Die RehaZentren Baden-Württemberg erweitern zum 01. März ihre Geschäftsführung:

Patrick Braun übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Abteilung „Betriebs-

und Prozessorganisation“ und verantwortet somit federführend

klinikübergreifende Projekte und Prozessveränderungen, die gemeinsam mit den

einzelnen Kliniken gestaltet und umgesetzt werden. Ebenfalls neu bei den

RehaZentren Baden-Württemberg ist die Funktion des stellvertretenden

Geschäftsführers, die Patrick Braun an der Seite von Geschäftsführerin Dr.

Constanze Schaal ausüben wird.

„Die Erweiterung unserer Geschäftsführung ist ein wichtiger Schritt in eine

erfolgreiche Zukunft der RehaZentren. Die Anforderungen an die medizinische

Reha werden zunehmend größer und komplexer. Mit diesen Entwicklungen müssen wir

als Verbund nicht nur Schritt halten, vielmehr ist es unser Ziel, einen Schritt

voraus zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir mit Patrick Braun ab dem 01. März

einen versierten und erfahrenen Reha-Experten an Bord haben, der über

umfangreiche Führungserfahrung in der Klinikorganisation sowie im Projekt- und

Veränderungsmanagement verfügt. Gemeinsam mit Herrn Braun und allen

Führungskräften in den Kliniken und den zentralen Bereichen werden wir die

RehaZentren medizinisch/therapeutisch und auch organisatorisch weiterentwickeln

und neue Impulse in der Reha-Welt setzen. Wir heißen Patrick Braun herzlich

willkommen und wünschen ihm viel Erfolg und viel Freude mit seinen neuen

Aufgaben“, erklärt Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal.

Auch Patrick Braun sieht mit Vorfreude seinen neuen Aufgaben entgegen: „Die

RehaZentren Baden-Württemberg gehören mit ihren neun Einrichtungen zu den

deutschlandweit führenden Institutionen in der Reha-Branche. Entsprechend freue

ich mich sehr darauf, gemeinsam mit den kompetenten und motivierten Teams vor

Ort in den Kliniken und in der Stuttgarter Zentrale die RehaZentren erfolgreich

weiter zu entwickeln. Wir werden die Potenziale nutzen und die

medizinisch/therapeutischen Profile der Kliniken weiter schärfen und innovative

Ideen in die Umsetzung bringen. Gleichzeitig ist es wichtig,

gruppenübergreifend eng zusammen zu arbeiten und Synergien sinnvoll zu nutzen“,

so Patrick Braun.

Patrick Braun

Patrick Braun ist ausgebildeter Physiotherapeut und studierter Master of

Science in Therapiewissenschaften. Unter anderem lehrte er als

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der SRH Hochschule Campus Karlsruhe Projekt-

und Qualitätsmanagement. Im Anschluss war Patrick Braun Referent der

Geschäftsführung der SRH Gesundheitszentrum Nordschwarzwald GmbH. Bis zuletzt

war Patrick Braun als Verwaltungsleiter des SRH Gesundheitszentrums Dobel und

des SRH Gesundheitszentrums Waldbronn, sowie als Prokurist für die SRH

Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH tätig.

RehaZentren Baden-Württemberg

Unter dem Dach der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH sind neun Einrichtungen

der medizinischen Rehabilitation mit individuellen Profilen zusammengeführt.

Acht Standorte liegen in Baden-Württemberg, ein weiterer in Bayern. Die

Geschäftsleitung hat ihren Sitz in Stuttgart.

Die Kliniken erbringen ein breites Spektrum an rehabilitativen und präventiven

Dienstleistungen. Sie ergänzen sich gegenseitig, sodass wertvolle

Synergieeffekte entstehen. Vernetzte Strukturen und die fachliche

Zusammenarbeit sichern eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten.

Quelle: Pressemeldung, 27.02.2023