Uniklinik Freiburg übernimmt das Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (Pressemitteilung).

Nach intensiven Verhandlungen über die Zukunft des Universitäts-Herzzentrums Freiburg - Bad Krozingen (UHZ) haben am Dienstag, 28. Juli 2020 die beiden Gesellschafter, der Benedikt Kreutz Verein (BKeV) und das Universitätsklinikum Freiburg, die Verträge unterzeichnet. Damit können die Beschlüsse, die Mitte

Mai 2020 in einer Absichtserklärung bereits vorformuliert wurden, in die Tat

umgesetzt werden.

Die Kernpunkte des unterzeichneten Vertrags sind:

Der Gesellschafter Universitätsklinikum Freiburg übernimmt sämtliche vom

Benedikt-Kreutz Rehabilitationszentrum Bad Krozingen e.V. an der UHZ GmbH

gehaltenen Geschäftsanteile und den Geschäftsbetrieb der UHZ GmbH.

Im Gegenzug verpflichtet sich das Universitätsklinikum Freiburg dazu:

gegenüber den Mitarbeiter*innen der UHZ GmbH eine Beschäftigungsgarantie

auszusprechen;

die Erhaltung und den Weiterbetrieb beider Standorte der bisherigen UHZ GmbH,

nämlich Freiburg und Bad Krozingen, zu garantieren und den Standort Bad

Krozingen als kardiovaskuläres Schwerpunktzentrum zu erhalten;

den Bereich Forschung und Lehre am Standort Bad Krozingen auszubauen sowie die

Ausbildung in den Gesundheitsberufen zu stärken.

Das Universitäts-Herzzentrum hat sich in den vergangenen Jahren eine sehr gute

medizinische und wissenschaftliche Reputation als kardiovaskuläres

Schwerpunktzentrum erarbeitet. Auch finanziell befand man sich auf einem guten

Weg. Durch die Corona-Pandemie geriet das UHZ in eine finanzielle Schieflage,

die weitreichende Maßnahmen erforderlich machte, um den Standort und die

Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Im Rahmen eines Prozesses der strategischen und organisatorischen

Weiterentwicklung des UHZ wurden bereits seit längerem Gespräche für eine

stärkere Integration des UHZ in das Universitätsklinikum Freiburg geführt. Eine

Übertragung sowohl der Geschäftsanteile des BKeV als auch des Geschäftsbetriebs

an das Universitätsklinikum war demzufolge eine logische und von beiden Seiten

präferierte Lösung.

Der Leitende Ärztliche Direktor Prof. Dr. Frederik Wenz und die Kaufmännische

Direktorin Anja Simon des Universitätsklinikums Freiburg betonen: „Wir müssen

jetzt diese Chance nutzen und das Universitäts-Herzzentrum innerhalb des

Universitätsklinikums Freiburg weiterentwickeln und stärken. Dies gelingt uns

nur als Einheit, wenn wir die besten Ideen zusammenführen. Wir werden die

Zukunft gemeinsam gut meistern, wenn wir jetzt personell und kulturell

zusammenwachsen.“

Der Vorstandsvorsitzende des BKeV und Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen

Volker Kieber sowie dessen Stellvertreter und langjähriger Geschäftsführer des

Herzzentrums Bad Krozingen Bernhard Grotz freuen sich über das Ergebnis, für

das man lange und konstruktiv verhandelt habe und das für den Standort und den

BKeV eine klassische Win-Win-Situation darstelle. „Wir haben im Sinne der

Beschäftigten verhandelt und dabei den Standort Bad Krozingen als

kardiovaskulären Schwerpunkt gesichert. Gleichzeitig haben wir mit dem Vertrag

für den BKeV die wirtschaftlichen Grundlagen geschaffen, um die vielfältigen

Aufgaben und Beteiligungen des Vereins im Sinne unserer Satzung zu unterstützen

und zukunftsfähig ausbauen zu können. Das bedeutet unter anderem, dass wir die

Theresienklinik als eine der erfolgreichen Rehakliniken im Bereich Kardiologie

und Orthopädie weiter entwickeln werden. Zukünftig werden wir zudem noch mehr

in die Ausbildung der Gesundheitsberufe investieren, sei es durch den Erhalt

und Ausbau unseres Bildungshauses Pflege oder die Unterstützung des Zentrums

für Beruf und Gesundheit. Und auch die strukturelle Weiterentwicklung des

Herzzentrums werden wir mit unserem Sitz im noch zu gründenden Beirat

„Herzzentrum“ weiterhin aktiv mitbegleiten.“



Weitere Informationen:

Mit mehr als 22.000 stationären Patient*innen pro Jahr, 424 Planbetten und etwa

1.700 Mitarbeiter*innen ist das Universitäts-Herzzentrum Freiburg · Bad

Krozingen (UHZ) eines der bundesweit größten Herz-Kreislaufzentren. Es nimmt in

der Krankenversorgung, Forschung und Lehre eine exponierte Stellung in

Deutschland und Europa ein. Das Universitäts-Herzzentrum verfügt über die

Wissensträger*innen und die Ausstattung, um neue Behandlungsmethoden zu

erforschen und den Patient*innen schnell und verantwortungsvoll zu Gute kommen

zu lassen. Gestärkt wird die Forschungskompetenz durch das Institut für

Experimentelle Kardiovaskuläre Medizin (IEKM).

Das UHZ ist 2012 aus der Fusion des Herz-Kreislaufzentrums des

Universitätsklinikums Freiburg und des Herz-Zentrums Bad Krozingen, dessen

alleiniger Träger bis dahin der Benedikt Kreutz Verein (BKeV) war, als

gemeinsames Universitäts-Herzzentrum hervorgegangen.

Quelle: Pressemitteilung, 30.07.2020