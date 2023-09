Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Gewerkschaften ohne Bodenhaftung (VKA).

VKA verurteilt Warnstreiks der Gewerkschaften/Warnstreiks entsprechen nicht dem Verhandlungsstand und belasten Bürgerinnen und Bürger in der Krise besonders. Berlin. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) geht anlässlich der heute bundesweit einberufenen Warnstreiks mit den Gewerkschaften

ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion hart ins Gericht.

Dazu VKA-Präsident Ulrich Mädge: „Wir halten die Arbeitskampfmaßnahmen der

Gewerkschaften für völlig überzogen. Momentan befinden wir uns inmitten der

Tarifverhandlungen. Wir haben uns mit den Gewerkschaften darauf verständigt,

zur nächsten Verhandlungsrunde ein Angebot zu unterbreiten. Und an diese

Absprache halten wir uns. Daher halte ich es für höchst unverantwortlich, dass

gerade zum jetzigen Zeitpunkt – ich erinnere nur an die wieder steigenden

Fallzahlen bei den Corona-Erkrankten und dass in vielen Bereichen eine fragile

Normalität herrscht – Menschen in unseren Kommunen erneut beeinträchtigt

werden.

Die Gewerkschaften sollten einmal den Blick über den Tellerrand hinaus wagen

und sich daran erinnern, dass wegen der Corona-Pandemie zahlreiche

Dienstleistungen der öffentlichen Hand nicht erbracht werden konnten. Dass

nunmehr Warnstreiks in Bereichen wie den Kindertagesstätten erfolgen, zeigt,

dass die Gewerkschaften ihre Bodenhaftung verloren haben. Denn wie will man

diese Aktionen gegenüber den Beschäftigten rechtfertigen, die schon während des

corona-bedingten Lockdowns bei der Kita vor verschlossenen Türen standen und

ihre Kinder zuhause betreuen mussten? Auch die Gewerkschaften müssen sich

dieser besonderen Verantwortung bewusst sein. Das gilt umso mehr, wenn man

bedenkt, dass sich Millionen Beschäftigte aktuell noch in Kurzarbeit befinden

oder gar um ihre Arbeitsplätze fürchten. Das ist im Übrigen auch ein

wesentlicher Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und der

Privatwirtschaft: Unsere Arbeitsplätze sind sicher!

Allein die Entgeltforderungen kosten 5,7 Milliarden Euro – das ist für die

kommunalen Arbeitgeber mitten in der Rezession nicht machbar. Wir müssen aber

auch im Auge behalten, dass wir die finanziellen Auswirkungen der Krise

mindestens noch die nächsten beiden Jahre spüren werden. Das holzschnittartige

Bild von 2,4 Millionen ‚Corona-Helden‘ im öffentlichen Dienst, das die

Gewerkschaften gern zeichnen, entspricht nicht der Realität. Bei vollen Bezügen

haben Eltern zu Hause auf ihre Kinder aufgepasst, wenn Kita oder Schule

geschlossen waren. Andere haben wiederum dank unseres Tarifvertrages zur

Kurzarbeit 95 Prozent ihres Entgelts erhalten. Zahlreiche Beschäftigte haben

während des Lockdowns über Wochen hinweg nicht arbeiten müssen – das Geld kam

trotzdem pünktlich. Viele kommunale Einrichtungen, zum Beispiel Theater,

Museen, Messen oder Sporteinrichtungen waren über Wochen und Monate

geschlossen, sodass dort schlichtweg keine Arbeit erbracht werden konnte. Nun

das Mittel Streik zu nutzen, um auf Mitgliederfang zu gehen, wird in der

öffentlichen Wahrnehmung nicht verfangen. Auf unser Angebot werden die Streiks

keinen Einfluss haben.“

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

mehr als 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,4 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: VKA, 22.09.2020