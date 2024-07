Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates (Diakonissen Speyer).

Oberkirchenrat Manfred Sutter wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Diakonissen Speyer gewählt. Als Diakoniedezernent gehört Sutter dem Gremium als geborenes Mitglied bereits seit 2009 an. Er folgt im Amt auf Kirchenpräsident i. R. Dr. h.c. Christian Schad, der sich nahezu 23 Jahre

im Verwaltungsrat und seit 2009 als dessen Vorsitzender für die

Weiterentwicklung der Diakonissen Speyer zum diakonischen Komplexträger

engagierte. Auf die Ämterübergabe in der vergangenen Woche folgt die offizielle

Verabschiedung Schads Pandemie-bedingt erst zum Pfingstfest 2022.



Verwaltungsratsvorsitzender Oberkirchenrat Manfred Sutter



Kirchenpräsident i. R. Dr. h.c. Christian Schad

Bei seinem ehrenamtlichen Engagement für die diakonische Unternehmenspolitik

habe Schad „immer den Menschen im Blick gehabt“, betonte Vorstandsvorsitzende

Oberin Sr. Isabelle Wien in ihrem Dank an den scheidenden

Vorstandsvorsitzenden. Sie erinnerte an wichtige Wegmarken wie die Fusion der

Diakonissen Speyer mit dem Landesverein Innere Mission. Sie dankte Schad für

seine Unterstützung bei der Transformation der Diakonischen Gemeinschaft und

für sein vergangenes wie zukünftiges Engagement beispielsweise für die

Diakonische Fort- und Weiterbildung.

Verwaltungsratsmitglied Vanessa Baumann wurde als stellvertretende

Verwaltungsratsvorsitzende gewählt. Die Juristin wird auch den Vorsitz des

Finanzausschusses übernehmen. In beiden Ämtern folgt sie auf Dr. Dieter Wagner,

der mit Vollendung seines 75. Lebensjahres aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden

ist und am Reformationssonntag für sein langjähriges Engagement mit dem

Goldenen Kronenkreuz der Diakonie in der Gedächtniskirche Speyer von

Oberkirchenrat Manfred Sutter geehrt wurde. Damit sei die neue

Verwaltungsratsspitze nicht nur paritätisch besetzt, sondern bilde auch im

Hinblick auf die Verhältnisbestimmung von Ökonomie und Theologie, die auch für

ein diakonisches Unternehmen eine Überlebensfrage darstellt, ein sich

ergänzendes Tandem, blickt Vorstandsvorsitzende Oberin Sr. Isabelle Wien

optimistisch in die Zukunft.

Verwaltungsratsmitglied Rechtsanwalt Claudius Kranz wurde in der

konstituierenden Sitzung als Mitglied des Finanzausschusses gewählt. Ferner

gehören dem Verwaltungsrat der Diakonissen Speyer Christoph Glogger, Dekan

Markus Jäckle, Dr. Marco Kern, Günther Ramsauer, die Diakonischen Schwestern

Elke Stauffer und Ruth Zimbelmann sowie seitens der Mitarbeitervertretung

Michael Hemmerich und Tino Satter an.

Quelle: Diakonissen Speyer, 07.12.2021