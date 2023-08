AOK Nordwest mit neuer Landesdirektorin (Pressemitteilung).

Iris Kröner heißt die neue Landesdirektorin für Schleswig-Holstein der AOK NORDWEST. Die 49-jährige Juristin aus Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde heute gleichzeitig zur Vorstandsbevollmächtigten bestellt. Kröner tritt am 1. Juli die Nachfolge von Thomas Haeger an, der in den Ruhestand verabschiedet wird. Das verkündete

heute der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom

Ackermann in der Sitzung des AOK-Verwaltungsrats in Dortmund. „Wir freuen uns

auf die Zusammenarbeit und schätzen die hohe fachliche Kompetenz und die

Managementqualitäten von Frau Kröner“, erklärten die beiden alternierenden

Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Johannes Heß (Arbeitgebervertreter) und Georg

Keppeler (Versichertenvertreter).

Iris Kröner verfügt über eine fundierte juristische Ausbildung und ein

umfassendes Praxiswissen: Nach der Grundschule und dem Abitur absolvierte sie

ein freiwilliges Soziales Jahr. Es folgte das Studium der Rechtswissenschaften

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit anschließendem Referendariat

und Abschluss als Volljuristin. Nach der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und

der Ausbildung zur Fachanwältin für Arbeitsrecht war sie zunächst als

Rechtanwältin tätig und wechselte im Jahre 2001 zur damaligen AOK

Schleswig-Holstein als Justitiarin für den Bereich Personal. Kurz darauf

übernahm sie die Leitung des Rechtsbereichs der AOK Schleswig-Holstein und nach

der Fusion im Jahre 2010 der AOK NORDWEST. Darüber hinaus ist sie seit Jahren

als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Kiel tätig.

Seit 2018 ist Iris Kröner Unternehmensbereichsleiterin Recht und Compliance mit

den Fachbereichen Revision, Recht, Fehlverhalten im Gesundheitswesen,

Behandlungsfehlermanagement sowie den Stabsstellen Datenschutz, IT-Sicherheit

und Compliance mit insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Außerdem

verantwortet sie ab 1. Juli auch den Bereich Personal mit rund 7.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AOK NORDWEST.

Iris Kröner lebt mit ihrem Partner und ihrem 15-jährigen Sohn in Bordesholm.

Ihr größtes Hobby ist die gemeinsame Zeit mit der Familie, Reiten und

Fahrradfahren.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe als AOK-Landesdirektorin und möchte mit

dazu beitragen, dass die AOK NORDWEST in Schleswig-Holstein Marktführer unter

den gesetzlichen Krankenkassen und erster Ansprechpartner für die Politik und

alle Akteure im Gesundheitswesen bleibt“, so Kröner.

Der Vorstand der AOK NORDWEST ab 1. Juli 2020:

• Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender

• Dr. Christoph Vauth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender

• Iris Kröner, Leiterin der Landesdirektion Schleswig-Holstein und

Bevollmächtigte des Vorstands

• Horst Hogrebe, Bevollmächtigter des Vorstands

Quelle: Pressemitteilung, 11.03.2020