Dialysepatienten sind in mehrfacher Hinsicht Covid-19-Hochrisikopatienten (Pressemitteilung).

Berichte aus Dialysezentren zeigen, dass Corona-infizierte Dialysepatienten oft einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung haben und nach vorliegender Datenlage auch überproportional häufig versterben. Die DGfN mahnt im Hinblick auf die eingeschränkte, noch vorläufige Datenlage dazu, diese nur vorsichtig zu

interpretieren, möchte aber für diese Patientengruppe sensibilisieren:

Dialysepatienten kumulieren in sich die bereits bekannten Covid-19

Risikofaktoren, sind wie kaum eine andere Patientengruppe gefährdet und müssen

in besonderem Maße geschützt werden. Das darf nicht aus dem Fokus der Politik

und Öffentlichkeit geraten.

Laut Robert Koch-Institut zählen Patienten mit Nierenerkrankungen als Personen

mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf [1]. Sie

sollten besonders strikt die Hygieneempfehlungen und empfohlenen allgemeinen

Maßnahmen (sozialen Distanzierung) befolgen, um ihr Infektionsrisiko gering zu

halten. Nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) stehen

Nierenpatienten – und insbesondere Dialysepatienten – aber nicht nur in der

Reihe der gefährdeten Patientengruppen, sondern haben im Gegensatz zu den

anderen Patientengruppen sogar ein kumulatives Risiko, denn sie vereinen

mehrere bereits identifizierte Komorbiditen und Risikofaktoren, insbesondere

Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes mellitus. Hinzu kommt, dass

Dialysepatienten nicht zu Hause bleiben können, sondern sich drei- bis viermal

pro Woche dem Transport in ihr Dialysezentrum und damit dem Kontakt mit

anderen, möglicherweise infizierten, Menschen und Patienten aussetzen müssen.

Dialysepatienten haben ein extrem erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und

versterben überproportional häufig an Herz-Kreislauferkrankungen [2]. Die

Dialysepflichtigkeit ist außerdem bei fast der Hälfte der Betroffenen eine

Folgeerkrankung von Diabetes mellitus und bei gut einem Viertel der

Betroffenene eine Folge von Bluthochdruck. Last, but not least: Die Mehrzahl

aller Dialysepatienten ist alt (über 70 Jahre).

„Unsere Patienten sind somit hochempfindlich und wir müssen uns daher besonders

intensiv um sie kümmern und versuchen, die Infektionsraten in der

Dialysepopulation möglichst gering zu halten“, erklärt Professor Julia

Weinmann-Menke, Mainz, Pressesprecherin der DGfN. „Die Dialysezentren arbeiten

mit Hochdruck, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Notwendige

Voraussetzung ist die ausreichende Ausstattung von Dialysezentren mit

Hygienematerial, also Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Auch bei den

Krankentransporten hin und vom Dialysezentrum sind besondere Schutzvorkehrungen

nötig. Nur dann können wir die Verbreitung des Virus in der Dialysepopulation

eindämmen.“

„Die Linie zwischen Information und Panikmache ist allerdings sehr dünn und wir

haben es bisher vermieden, an die Öffentlichkeit zu gehen – in erster Linie, um

unsere Patienten nicht zu verunsichern. Doch weil Nierenpatienten als

Risikogruppe oft aus dem Blick geraten, sei es in der Berichterstattung der

Medien, z.T. auch in der Wahrnehmung der Behörden und Politik, müssen wir

dringend Aufklärungsarbeit leisten: Es liegen Daten vor, die bei

Dialysepatienten einen besorgniserregenden Krankheitsverlauf mit hoher

Sterberate zeigen“, erklärt DGfN-Präsident Professor Jan Galle, Lüdenscheid. Zu

nennen ist die Publikation eines Dialysezentrums aus Wuhan [3]. Von 230

Dialysepatienten waren 37 Patienten mit dem Coronavirus infiziert und 6 dieser

Corona-positiven Patienten verstarben, also fast jeder sechste.

„Natürlich, es sind Daten aus China, die wir nicht ohne weiteres auf Europa

übertragen können, auch ist die Fallzahl insgesamt so gering, dass noch keine

statistisch valide Aussage getroffen werden kann. Die DGfN baut derzeit ein

eigenes Register auf und wird das Krankheitsgeschehen bei Corona-positiven

Dialysepatienten auswerten. Aber im Moment gibt es schon erste Berichte

einzelner Zentren und bei aller Vorsicht bei der Interpretation dieser Daten,

dürfen wir die Signale aus diesen Berichten nicht ignorieren“, so Galle.

Andererseits stimmen aktuelle italienische Daten wiederum optimistischer [4] –

von 18 infizierten Patienten leben alle, nur einer ist schwer erkrankt und wird

intensivmedizinisch überwacht.

„Nochmal: Wir wollen keine Panik schüren, müssen aber zum jetzigen Zeitpunkt

konstatieren und an die Öffentlichkeit bringen, dass die Dialysepopulation eine

hochgefährdete Patientengruppe darstellt. Egal, ob die Todesrate am Ende bei

1:30 oder 1:6 liegt – sie ist um ein Vielfaches höher als in der

Allgemeinbevölkerung, wo sie laut Einschätzung des Virologen Prof. Drosten bei

0,5% liegt, also bei 1:200. Das bedeutet, dass wir Dialysepatienten in einem

besonderen Maße schützen müssen“, so der DGfN-Präsident abschließend.

Die italienischen Daten [4] zeigen, dass man mit höchsten

Sicherheitsvorkehrungen die Infektionsraten in Dialysezentren eindämmen kann.

Dazu gehöre auch, so die italienischen Autoren, dass alle Patienten – wenn

möglich – einen Mundschutz tragen. „Leider lässt das die derzeitige Ausstattung

von Dialysezentren mit Schutzmaterial derzeit nicht zu, wir sind froh, wenn wir

überhaupt das Personal und infizierte Patienten mit Masken versorgen können“,

erklärt Pressesprecherin Weinmann-Menke und appelliert an die Politik,

Dialysezentren bevorzugt mit Hygienematerialien auszustatten.

Literatur

[1]

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

[2] Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ. Clinical Epidemiology of Cardiovascular

Disease in Chronic Renal Disease. Am J Kidney Dis 1998; 32 (suppl 3): 112–119

[3] Ma Y, Diao B, Lv X et al. 2019 novel coronavirus disease in hemodialysis

(HD) patients: Report from one HD center in Wuhan, China. Publiziert am 27.

Februsr 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.24.20027201

[4] Rombolà G, Hedemperger M, Pedrini L et al. Practical indications for the

prevention and management of SARS CoV 2 in ambulatory dialysis patients.

Publiziert am 23. März 2020.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40620-020-00727-y

Quelle: Pressemitteilung, 25.03.2020