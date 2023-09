MDK Westfalen-Lippe mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Dr. Martin Rieger wird neuer Geschäftsführer des MDK Westfalen-Lippe. Der

57-Jährige tritt im Januar die Nachfolge von Dr. Ulrich Heine an der Spitze des

MDK Westfalen-Lippe an, der dann in den Ruhestand geht. Dr. Rieger wurde vom

Verwaltungsrat einstimmig gewählt.

Rieger arbeitet bereits seit mehr als 20 Jahren für den MDK Westfalen-Lippe –

zunächst als ärztlicher Gutachter, dann als Referent für Medizinische

Grundsatzangelegenheiten, zuletzt als Ärztlicher Direktor und Stellvertretender

Geschäftsführer. Der gebürtige Bottroper studierte und promovierte in Essen.

Als Internist und später als Kardiologe war er in Krankenhäusern in Herne,

Oberhausen und Bottrop tätig, bevor er 1997 zum MDK Westfalen-Lippe wechselte.

Der überzeugte Sozialmediziner freut sich darüber, künftig in neuer Position im

Dienste der Versicherten arbeiten zu dürfen: „Wir werden auch in Zukunft ein

unabhängiger und verlässlicher Dienstleister für die Versicherten in der

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sein.“

Quelle: Pressemitteilung, 19.12.2018