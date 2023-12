Neue neurologische Klassifikation von Schluckstörungen (Deutsche Gesellschaft f. Neurologie).

Schluckstörungen (Dysphagien) sind ein häufiges und oftmals unterschätztes Problem bei einer Vielzahl von neurologischen Erkrankungen bzw. Patientengruppen. Es handelt sich nicht nur um ein Symptom, sondern ein multi-ätiologisches Syndrom. Eine Videoendoskopie-Studie [1] zu den krankheitsübergreifenden

Störungsmustern der Dysphagien stellt eine neue neurologische Klassifikation vor, die helfen soll, die weitere Forschung und Diagnostik zu verbessern sowie die Behandlung von neurologischen Patientinnen

und Patienten mit Dysphagie künftig mit zielgerichteten therapeutischen Interventionen zu ergänzen und optimieren.

Der Schluckakt ist ein hochkomplexer Vorgang, bei dem mehr als 25 Muskelpaare koordiniert werden

müssen. Neurologische Erkrankungen sind die häufigste Ursache einer Schluckstörung (Dysphagie),

die nicht nur zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität, sondern auch zu

schwerwiegenden klinischen Komplikationen führen kann. Dazu gehören Mangelernährung,

Dehydratation und unzureichende Medikamenteneinnahme. Insbesondere, wenn Nahrungsinhalt in

die Atemwege gelangt (Aspiration), sind lebensbedrohliche Lungenentzündungen bis hin zur

Notwendigkeit maschineller Beatmung oft die Folge.

Bezüglich der Bedeutung für die Patientinnen/Patienten sprechen die Zahlen für sich [2]: 20–30% der

von einer Demenzerkrankung Betroffenen leiden an Schluckstörungen sowie initial ungefähr 50%

aller Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall. Bei schweren Schädel-Hirn-Verletzungen sind es

etwa 60% und bei Patienten nach prolongierter maschineller Beatmung sogar 70–80% (meist

passager). Auch bei Parkinson-Syndromen und der Multiplen Sklerose ist das Symptom nicht selten

und stellt einen Risikofaktor für die Morbidität und Mortalität dar. Besonders auffällig ist die Inzidenz

von Dysphagiesymptomen bei 30–40% aller älteren Menschen, die noch ein unabhängiges Leben

führen, sowie bei mehr als 50% der Pflegeheimbewohner und ca. 70% aller geriatrischen Patienten in

Kliniken.

Trotz der hohen klinischen Relevanz gibt es bisher nur wenig wissenschaftliche Evidenz für

spezifische Therapien der neurogenen Dysphagie. In einer Studie, die kürzlich in der renommierten

Fachzeitschrift „Neurology“ veröffentlicht wurde [1], wird nun erstmalig eine Klassifikation

eingeführt, bei der die Dysphagie anhand des phänotypischen bzw. endoskopisch sichtbaren

Störungsmusters eingeteilt wird. Ausgehend von einer systematischen Literaturrecherche und einer

retrospektiven Analyse identifizierte ein interdisziplinäres Team aus Neurologen und Logopäden

sieben verschiedene Störungsmuster. Die Störungsmuster wurden hierbei durch die sogenannte

Schluckendoskopie (FEES: „fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing“), die eine präzise

Visualisierung des Schluckvorgangs ermöglicht, genauer charakterisiert. Anschließend wurde die

Klassifikation anhand von 1.012 FEES-Videos von Patienten mit verschiedenen neurologischen

Hierbei zeigten sich deutliche Unterschiede der Häufigkeit der sieben verschiedenen Störungsbilder

in Abhängigkeit von der neurologischen Grunderkrankung:

(1) „Vorzeitiges Abgleiten des Nahrungsbolus in den Rachenraum/Pharynx (= Leaking)" und

(2) „Pathologischer Schluckreflex" – diese beiden Formen traten hauptsächlich bei

Schlaganfall-Patienten auf.

(3) „Residuen in den Valleculae“ (Bolusreste nach dem Schlucken in dem Spaltraum zwischen

Zungengrund und Kehldeckel), d. h. unzureichende „pharyngeale Bolusreinigung“ – dieses

Phänomen war am häufigsten beim idiopathischen Parkinson-Syndrom.

(4) „Residuen im Sinus Piriformis" (Spaltraum, der beidseits vom Kehldeckel zum

Speiseröhreneingang verläuft) – diese Form fand sich nur bei Muskelentzündungen/Myositis,

Motoneuronerkrankungen und Hirnstamminfarkten als Ausdruck einer Störung des oberen

Ösophagus-Verschlussmuskels/-sphinkters.

(5) „Pharynglolaryngeale Bewegungsstörungen" (also im Rachen-Kehlkopf-Bereich) wurden

bei atypischen Parkinson-Syndromen und Schlaganfall gefunden.

(6) „Fatigue des Schluckens" war häufig bei Myasthenia Gravis (eine seltene, autoimmun

bedingte Muskelschwäche) und

(7) „Komplexe Dysphagie" mit einem gemischten Störungsmuster war der führende

Mechanismus bei amyotropher Lateralsklerose (ALS).

„Diese Klassifikation mit Fokus auf das Störungsmuster ist ein Novum und komplementiert bisherige

Klassifikationen, die sich ausschließlich auf den Schweregrad der Dysphagie beschränken“,

kommentiert Prof. Dr. Tobias Warnecke (Münster) als Erstautor die Ergebnisse. „Die Daten zeigen

eindrucksvoll, dass die neurogene Dysphagie - vergleichbar mit Aphasie und Dysarthrie - kein bloßes

Symptom, sondern ein multi-ätiologisches Syndrom darstellt“. Dr. Bendix Labeit (Münster), ebenfalls

Erstautor, erläutert die Bedeutung für die therapeutische Forschung: „Neben krankheitsspezifischen

Befunden zeigen sich auch krankheitsübergreifende Störungsmuster. Zukünftig können ausgehend

von dieser Studie transdiagnostische und störungsmusterspezifische Therapieansätze untersucht

werden“. Prof. Dr. Rainer Dziewas (Osnabrück), federführender Autor der DGN-Leitlinie „Neurogene

Dysphagien“ [2], betont ebenfalls die differentialdiagnostische und -therapeutische Bedeutung der

Klassifikation: „Bei vielen neurologischen Krankheitsbildern, insbesondere bei Parkinson-Syndromen

und neuromuskulären Erkrankungen, können spezifische Dysphagiecharakteristika entscheidende

Hinweise auf die Grunderkrankung liefern und so die Diagnosestellung erleichtern, aber auch helfen,

therapeutische Interventionen zielgerichteter einzusetzen“.

„Die neue neurologische Klassifikation von Dysphagien hat das Potenzial, die klinische Forschung in

diesem Bereich erheblich zu stimulieren, und bietet vor allem eine Grundlage, um die Versorgung

von neurologischen Patienten in Zukunft weiter zu verbessern“, resümiert Prof. Dr. Peter Berlit,

Generalsekretär der DGN. „Die DGN setzt sich intensiv für eine patientenzentrierte Forschung ein

und teilt auch hier die Hoffnung, durch neue Therapiemöglichkeiten den immensen Leidensdruck der

