UKSH startet bundesweite Ernährungsstudie zur Verbesserung des Verlaufs von COVID-19 (Pressemitteilung).

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, startet ab sofort eine Studie zur Wirksamkeit einer molekularen Ernährungsintervention bei Patientinnen und Patienten mit einer frühen COVID-19-Erkrankung, die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufen wird. Dabei geht es darum, milde

Erkrankungen zu stabilisieren und die Zahl schwerer Verläufe, die eine

Sauerstofftherapie im Krankenhaus nötig machen, zu reduzieren. Dazu soll

gezielt der Ernährungsstatus der Patienten optimiert werden. Bundesweit sollen

rund 1.300 ambulante Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion, bei

denen leichte bis mittelschwere Symptome auftreten, in die Studie

eingeschlossen werden. Durchgeführt wird das Vorhaben von Prof. Dr. Stefan

Schreiber, Direktor der Klinik für Innere Medizin I, Prof. Dr. Matthias Laudes,

Leiter der Ernährungsmedizin der Klinik, Prof. Dr. Wolfgang Lieb, Direktor des

Instituts für Epidemiologie des UKSH und der Universität zu Kiel sowie dem

Kompetenznetz Darmerkrankungen e. V.

Hintergrund des Forschungsprojektes ist der begründete Verdacht, dass

Mangelernährung ein wesentlicher Risikofaktor für einen schweren Verlauf der

COVID-19-Erkrankung ist. In einer Arbeit, die bereits 2012 im renommierten

Fachblatt Nature veröffentlicht worden ist, konnten Prof. Schreiber und seine

Kollegen zeigen, dass der negative Einfluss einer Mangelernährung auf das

Immunsystem insbesondere auf eine einzelne Aminosäure zurückzuführen ist. „Der

Körper baut darüber hinaus bei chronischen Entzündungen die essentielle

Aminosäure Tryptophan ab und wandelt sie in Stoffwechselprodukte um, die selbst

entzündungsfördernd sind. Ebenso wird Deckzellen der Lunge und des Darms

lebenswichtige Energie entzogen“, sagt Prof. Schreiber. Der Entzug von

Tryptophan konnte bei Patienten mit der Infektionskrankheit SARS oder nach

einer Ansteckung mit dem Virus MERS-CoV ebenso wie bei Grippekranken beobachtet

werden. In Folgestudien stellten Prof. Schreiber und viele andere

Forschungsgruppen fest, dass molekulare Ernährungsinterventionen im Tiermodell

eine reparierende Wirkung für die Immunfunktion haben und ihnen eine

wesentliche antientzündliche Wirkung zukommt.

Als tägliche Gabe über vier Woche werden nun zwei ernährungsrelevante

Interventionen angeboten. Die Hälfte der Patienten wird 1.000 mg Vitamin B3

bekommen, die andere Hälfte erhält das Heilmittel Kieselerde. Teilnehmer werden

noch in die Studie aufgenommen. Informationen dazu finden Interessierte ab 1.

April auf der Internetseite www.covid19trial.de. Besonders angesprochen sind

Ärztinnen und Ärzte, die ihren frisch diagnostizierten Patienten eine

Behandlungsoption bieten wollen, und Betroffene, bei denen eine SARS-CoV-2

Infektion nachgewiesen wurde und die Symptome haben. Die Studienteilnehmer

erhalten die Testpräparate kostenlos zugesandt. Es folgen drei Anrufe im

Abstand von zwei Wochen und ein abschließender Kontakt nach sechs Monaten, in

denen Fragen zum Krankheitsverlauf gestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 31.03.2020