Datenmissbrauch im sensiblen Gesundheitsbereich muss verhindert werden (Transparency Deutschland).

Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland begrüßt, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die neuen gesetzlichen Regelungen zur Auswertung von Patientendaten überprüfen will. Gerade im sensiblen Gesundheitsbereich muss der Datenschutz eine besonders wichtige Rolle spielen. Die umfassenden Möglichkeiten der Speicherung

und Auswertung von Patientendaten führen dazu, dass anvertraute persönliche Daten dem privaten Missbrauch stark und unnötig ausgesetzt sind.

Dazu Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland:

„Aus unserer Sicht ist nicht gewährleistet, dass hochsensible persönliche Daten

später nicht individuell zuzuordnen sind. Dies stellt einen Angriff auf die

Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten dar. Wir wünschen uns,

dass das Bundesverfassungsgericht dem übermäßigen Datensammelinteresse der

Krankenversicherungen und der Gesundheitsverwaltung engere Grenzen setzt.“

Transparency Deutschland kritisiert die Versuche des Gesetzgebers, die Sammlung

und zentralisierte Speicherung von Patienten- bzw. Arztgeheimnissen zu

legitimieren. Aus dem Gesundheitsministerium kommen in den letzten Jahren in

rascher Folge Gesetze, die erzwingen, dass Arzt- und Patientengeheimnisse

Institutionen mit privaten Interessen und den durch Wettbewerb mit

Sekundärinteressen belasteten Krankenkassen anvertraut werden müssen. Dazu

gehören beispielsweise die vom „Digitale-Versorgung-Gesetz“ vorgesehenen Apps

zum Sammeln von Versichertendaten auf Kassenkosten und die Elektronische

Patientenakte.

Aus Sicht von Transparency Deutschland ist der gesundheitsrelevante

Nutzen-Nachweis bisher nicht geführt worden. Der Zweck dieser Zugriffe auf

persönliche Daten und der mögliche Nutzen für die Betroffenen werden

durchgehend nicht konkret, sondern nur sehr allgemein dargestellt. Da viele

Forschungsvorhaben im Gesundheitsbereich industriefinanziert sind, muss der

Gesetzgeber sicherstellen, dass Patientendaten nicht für private und

kommerzielle Zwecke missbraucht werden können.

Hintergrund

Das BVerfG hatte am 19. März 2020 einen Eilantrag eines gesetzlich

Krankenversicherten gegen die Auswertung von Krankenversicherungsdaten

abgelehnt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Verfahren

schwierige verfassungsrechtliche Fragen aufwerfe, über die im Eilverfahren

inhaltlich nicht entschieden werden könne. Allerdings hält das BVerfG die

Argumente des Klägers für so gewichtig, dass es sie nun im Rahmen einer

Verfassungsbeschwerde prüfen will. Mit der flächendeckenden Erhebung sensibler

Daten seien tiefe Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht verbunden, deren

Rechtfertigung nur unter näherer Prüfung der Ausgestaltung im Einzelnen möglich

sei.

Quelle: Transparency Deutschland, 19.05.2020