Dedalus übernimmt die OSM AG (Pressemitteilung).

Die Dedalus Group, ein führender internationaler Softwareanbieter im Gesundheitswesen, expandiert weiter und übernimmt die OSM AG, einen der Marktführer im Bereich von Labor-Informationssystemen in Deutschland. Beide Unternehmen kooperieren bereits seit 2006 eng

miteinander. Diese Akquisition stärkt die überragende Position von Dedalus in der Primärdiagnostik in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg weiter.

Mit der Erfahrung von mehr als 25 Jahren und einem Jahresumsatz von rund 20

Mio. Euro hat sich OSM eine marktführende Position als Anbieter von

Labor-Informationssystemen (LIS) in der DACH-Region erarbeitet. Das

technologische Know-how und die hohe Marktakzeptanz, die sich in der großen

installierten Basis von 550 Kunden widerspiegelt, tragen maßgeblich zum Erfolg

bei. Das Flaggschiff-Produkt von OSM ist das Multi-Labor-Informationssystem

Opus::L, ein hochmodernes System, das durch Produkte und Dienstleistungen im

Bereich Informationslogistik und Systemintegration ergänzt wird.

Andrea Fiumicelli, CEO der Dedalus Group, erklärte dazu: "Ein wichtiger Teil

der Erfolgsgeschichte von Dedalus war immer die Konsolidierung von

Diagnostik-IT-Lösungen, zunächst auf dem italienischen Markt, ab 2016 dann auf

dem französischen Markt. Mit der Übernahme von OSM stärken wir unsere

Führungsposition im europäischen Labor-IT-Markt weiter, einem wichtigen

diagnostischen Sektor, um die digitale Transformation des Gesundheitsökosystems

und des gesamten Behandlungsprozesses zu beschleunigen. Darüber hinaus

unterstreicht die Akquisition klar die Bedeutung des DACH-Marktes für die

Wachstumsstrategie von Dedalus."

Winfried Post, General Manager und Vorsitzender der Geschäftsführung von

Dedalus HealthCare DACH, sagt über die Transaktion: “Die Übernahme der OSM AG

ist für uns außerordentlich erfreulich. Wir kennen und schätzen OSM schon lange

als Anbieter integrierter und hocheffizienter Laborlösungen. Das

Lösungsportfolio der Firma ist gleichsam der Goldstandard im Laborgeschäft.

Zudem gehört OSM, wie wir auch, zu den Pionieren der Digitalisierung im

deutschsprachigen Raum. Wir können es kaum erwarten, zusammen mit unseren

Kollegen von OSM unser Angebot für die Labore zu erweitern.”

Johannes Kuhn, Vorstandsvorsitzender von OSM, kommentiert: "Wir sind sehr

gespannt auf die Zukunft. Durch den neuen Partner Dedalus haben wir das weitere

Wachstum unseres Geschäfts mit Labormanagementsystemen gesichert." Christian

Damsky, Vorstandsmitglied von OSM, ergänzt: "Teil eines der weltweit größten

IT-Unternehmen im Gesundheitswesen zu werden, wird uns neue Märkte eröffnen und

sicherstellen, dass wir unseren bestehenden und neuen Kunden weiterhin

"State-of-the-Art"-Lösungen anbieten können."

Eigentümer von Dedalus ist die größte europäische Private Equity Firma Ardian.

Dedalus wurde bei der Akquisition von KPMG bei der buchhalterischen Due

Diligence, von Mazars bei der steuerlichen Due Diligence sowie von Giovannelli

e Associati und Loeschner Legal bei rechtlichen Fragen beraten.

Die OSM AG wurde bei der Transaktion federführend beraten von Case Corporate

Finance.

Über OSM

Die OSM AG ist ein führender Anbieter von Labor-Informationssystemen mit mehr

als 25 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen hat es

geschafft, einen starken und diversifizierten Kundenstamm aufzubauen und ist

der strategische Partner der Wahl für seine Stakeholder im Gesundheitswesen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch ein belastbares Geschäftsmodell mit einem

hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und einem attraktiven Finanzprofil mit

hoher Cash-Generierung aus. Das unternehmerisch denkende Managementteam von OSM

arbeitet seit der Gründung zusammen und hat eine herausragende

Erfolgsgeschichte mit einer bemerkenswerten Marktposition erarbeitet.

www.osm-gruppe.de

Über Ardian

Ardian ist ein weltweit führendes privates Investmenthaus mit einem verwalteten

oder beratenen Vermögen von 112 Mrd. US-Dollar in Europa, Amerika und Asien.

Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter. Es

stellt das Unternehmertum in den Mittelpunkt und konzentriert sich darauf,

seiner globalen Investorenbasis eine hervorragende Investment-Performance zu

liefern. Durch sein Engagement für gemeinsame Ergebnisse für alle Stakeholder

fördern die Aktivitäten von Ardian das individuelle, unternehmerische und

wirtschaftliche Wachstum auf der ganzen Welt. Ardian hält an seinen Kernwerten

Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum fest und unterhält ein wahrhaft

globales Netzwerk mit mehr als 700 Mitarbeitern in fünfzehn Büros in Europa

(Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Zürich),

Amerika (New York, San Francisco und Santiago) und Asien (Peking, Singapur,

Tokio und Seoul). Sie verwaltet Fonds im Auftrag von rund 1.000 Kunden über

fünf Säulen der Investmentexpertise: Fund of Funds, Direct Funds,

Infrastruktur, Immobilien und Private Debt.

www.ardian.com

DH Healthcare GmbH

Die 1982 in Florenz vom heutigen Executive Chairman Giorgio Moretti gegründete

Dedalus-Gruppe ist einer der führenden Software-Anbieter für das

Gesundheitswesen und die Diagnostik in Europa und weltweit. Die

Aktionärsstruktur garantiert Stabilität und große Finanzkraft vor allem durch

die Präsenz von Ardian, der größten privaten Investmentgesellschaft in Europa

und der viertgrößten der Welt.

Seit 2016 hat Dedalus seine Expansionsstrategie beschleunigt und legt seinen

Schwerpunkt auf die wachsende Nachfrage nach innovativen und umfassenden

Informations-, Kommunikations- und klinischen Transformationslösungen. Heute

verfügt Dedalus über eine starke Präsenz in Deutschland, Italien, Frankreich,

Großbritannien und Irland, Nordeuropa, Österreich, der Schweiz, Spanien, China,

Brasilien, Australien, Neuseeland und mehreren Standorten in Lateinamerika, dem

Nahen Osten und Afrika und ist somit in über 40 Ländern vertreten. Dank seines

unangefochtenen Spitzenportfolios an führenden IT-Lösungen der neuesten

Generation deckt Dedalus das gesamte Spektrum der Betreiber im Gesundheitswesen

ab und unterstützt mehr als 6.000 Krankenhäuser und 5.000 Labore weltweit.

www.dedalusgroup.de

Quelle: Pressemitteilung, 01.06.2021