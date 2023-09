DKG zum Branchen-Sicherheitsstandard für Krankenhäuser: Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt grünes Licht für DKG-Sicherheitsstandard (Pressemitteilung).

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat den im Juni von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vorgelegten Branchenspezifischen Sicherheitsstandard für Krankenhäuser (B3S) geprüft und die Eignung festgestellt. Die Feststellungsurkunde wurde am gestrigen

Nachmittag von BSI-Präsident Arne Schönbohm an DKG-Hauptgeschäftsführer Georg

Baum überreicht. Betreiber sogenannter „Kritischer Infrastrukturen“ aus dem

Kliniksektor, die den Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes unterliegen,

müssen ihre Informationstechnologie nach dem Stand der Technik absichern und

können dies nun anhand des B3S umsetzen.

BSI-Präsident Arne Schönbohm erklärte: „Krankenhäuser und viele andere

Einrichtungen des Gesundheitswesens tragen in mehrfacher Hinsicht eine

besondere Verantwortung für ihre IT-Netzwerke. Der Schutz sensibler

Patientendaten muss ebenso zuverlässig gewährleistet sein wie die zuverlässige

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Unterstützung modernster

Computertechnologie. Vor diesem Hintergrund bietet der branchenspezifische

Sicherheitsstandard wichtige Rahmenbedingungen, unter denen die

Cyber-Sicherheit im Gesundheitswesen weiter erhöht werden kann.“

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum stellte fest: „Krankenhäuser nehmen ihre

Verantwortung beim Thema IT-Sicherheit ernst. Mit der jetzt erfolgten

Eignungsfeststellung haben diejenigen Krankenhäuser, die als kritische

Infrastrukturen gelten, Sicherheit, dass die gesetzlichen Anforderungen bei

Anwendung dieses Standards erfüllt werden. IT-Sicherheit ist letztlich auch

Patientensicherheit. Die DKG empfiehlt daher allen Krankenhäusern, vor dem

Hintergrund der auch politisch vorangetriebenen Digitalisierung im

Gesundheitswesen, die Sicherheit der Informationen und Systeme zu

gewährleisten. Der vorliegende branchenspezifische Sicherheitsstandard ist

dafür eine wichtige Grundlage.“

Nach umfangreichen Vorarbeiten hatte sich der Vorstand der DKG im vergangenen

Jahr dafür ausgesprochen, gemeinsam mit Fachexperten aus dem Bereich der

Informationssicherheit und in Abstimmung mit dem BSI einen

Branchensicherheitsstandard für deutsche Krankenhäuser zu erarbeiten. Dieser

Sicherheitsstandard beschreibt Maßnahmen, wie die an der Versorgung der

Patienten genutzten Prozesse und Systeme vor dem Hintergrund der

branchenspezifischen Gefährdungslage im Krankenhaus geschützt werden, um die

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen zu

gewährleisten und damit die IT-Sicherheit in den deutschen Krankenhäusern zu

verbessern.

Die DKG hat parallel zur Erstellung des Sicherheitsstandards auch eine Studie

in Auftrag gegeben, die den Umsetzungsaufwand der erforderlichen Maßnahmen in

den Krankenhäusern ermitteln soll. Demnach werden für die Bereiche Investition,

Betrieb und Personal für ein Krankenhaus mit 30.000 vollstationären Fällen im

Jahr initiale Kosten in der Größenordnung von 1,5 bis 2 Millionen Euro

erwartet, in den Folgejahren ist mit jährlichen zusätzlichen Belastungen in der

Größenordnung von ca. 500.000 bis 600.000 Euro zu rechnen.

„Mit Blick auf die Dimension der Budgets, die den Krankenhäusern für IT

insgesamt zur Verfügung stehen, ist das eine erhebliche zusätzliche Belastung,

die nicht aus der Substanz heraus gestemmt werden kann“, so

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum.

Neben den finanziellen Auswirkungen besteht eine besondere Herausforderung in

der Gewinnung des dafür notwendigen qualifizierten Fachpersonals. Quer durch

alle Branchen zeigt sich der Bedarf an entsprechend ausgebildeten Fachkräften.

Doch gerade dort, wo infolge möglicher Auswirkungen auf die Patienten die

Verantwortung für die Sicherheit der Systeme besonders hoch ist, geben die

finanziellen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser nicht genügend Spielraum, um

im Wettbewerb mit anderen Branchen die erforderliche Personalausstattung zu

realisieren.

Der „Branchenspezifische Sicherheitsstandard für Krankenhäuser“ und die Studie

zur „Erhebung der Kosten zur Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes“ sind als

Anlagen beigefügt.

Quelle: Pressemitteilung, 23.10.2019