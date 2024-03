Jeder fünfte Arzt setzt noch auf das Fax (Bitkom).

Digitaler Graben zwischen Kliniken und Praxen. Frauen und junge Ärzte treiben die Digitalisierung des Gesundheitswesens voran. Große Offenheit für Video-Sprechstunde.

Berlin, 02. Februar 2021 - Videosprechstunden, elektronische Patientenakte,

Gesundheits-Apps auf Rezept: Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung hat

in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht – durch neue politische

Initiativen, aber auch durch die Corona-Pandemie. Dabei ist Deutschlands

Ärzteschaft gespalten, wenn es um den Einsatz digitaler Technologien im

medizinischen Alltag geht. Während Ärzte in Kliniken mehrheitlich offen für

digitale Gesundheitsangebote sind, zeigen sich Ärzte in Praxen skeptischer. Das

ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Digitalverband Bitkom gemeinsam mit dem

Ärzteverband Hartmannbund unter mehr als 500 Ärzten in Deutschland durchgeführt

hat. Demnach sehen 86 Prozent der Klinik-Ärzte in der Digitalisierung primär

Chancen für das Gesundheitswesen – 10 Prozent halten die Digitalisierung für

ein Risiko. Bei den Praxis-Ärzten betonen lediglich 53 Prozent die Chancen –

und 39 Prozent die Risikoperspektive. Zugleich gibt einen deutlichen

Unterschied zwischen Ärztinnen und Ärzten: 74 Prozent der Frauen sehen die

Digitalisierung als Chance, aber nur 63 Prozent der Männer. Und: Je jünger die

Ärzte sind, desto aufgeschlossener und optimistischer sind sie. 88 Prozent der

unter 45-Jährigen sehen die Digitalisierung als Chance. Aber nur jeder zweite

Arzt (55 Prozent) ab 45 Jahren.

Mehr Tempo beim Ausbau gefordert

Zugleich wünschen sich vor allem Klinik-Ärzte, dass es bei der Digitalisierung

des Gesundheitswesens schneller vorangeht: 82 Prozent der Mediziner in

Krankenhäusern sagen, es sei mehr Tempo beim Ausbau digitaler Angebote nötig.

Unter den Praxis-Ärzten sind es lediglich 38 Prozent. 70 Prozent der

Klinik-Ärzte meinen, Deutschland hänge im Vergleich zu anderen Ländern bei der

Digitalisierung des Gesundheitssystems zurück. Unter den Praxis-Ärzten sehen

das mit 53 Prozent deutlich weniger so. Und fast zwei Drittel (63 Prozent) der

Mediziner in Krankenhäusern plädieren dafür, dass Deutschland im Kampf gegen

die Corona-Pandemie stärker auf digitale Technologien setzen muss(Praxis-Ärzte:

39 Prozent). „Deutschlands Ärzte stehen der Digitalisierung durchschnittlich

sehr positiv und voller Erwartungen gegenüber. Allerdings: Zwischen den Ärzten

in Kliniken und Praxen öffnet sich ein digitaler Graben“, sagt Bitkom-Präsident

Achim Berg. „Die Corona-Pandemie hat den Gesundheitssektor vor riesige

Herausforderungen gestellt. Während Ärzte und Pflegende Höchstleistungen für

ihre Patienten erbringen und immense Belastungen schultern, werden die Defizite

schonungslos offengelegt. Dazu zählen die Nachverfolgung von Infektionsketten,

die Information potenziell Infizierter oder jetzt die Terminvergabe bei der

Schutzimpfung. Zettelwirtschaft, analoge Prozesse und hohe Datenschutzhürden

sorgen noch immer für Verzögerungen, unnötigen Mehraufwand und

Informationsdefizite.“ Insgesamt ziehen die Ärzte rund ein Jahr nach dem

Ausbruch des Corona-Virus in Deutschland jedoch eine überwiegend positive

Bilanz: Für drei Viertel (74 Prozent) hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass das

hiesige Gesundheitssystem insgesamt gut aufgestellt ist.

Jeder fünfte Arzt setzt noch auf das Fax

Innerhalb der Praxen und Kliniken schreitet die Digitalisierung voran: Jeder

zweite Arzt (50 Prozent) erstellt Medikationspläne überwiegend digital. Eine

digitale Patientenakte ist bereits bei 66 Prozent im Einsatz – 31 Prozent

bewahren die Akten noch abgeheftet in Schränken oder Regalen auf. 61 Prozent

verwalten eigene Notizen und Dokumentationen digital – und 37 Prozent analog.

Die Kommunikation verläuft größtenteils traditionell: Das Telefon ist der

wichtigste Kanal im Austausch mit Patienten (77 Prozent), Apotheken (61

Prozent) und Praxen (53 Prozent). Jeder fünfte Arzt (19 Prozent) hält den

Kontakt zu Arztpraxen überwiegend per Briefpost, 22 Prozent setzen vornehmlich

auf das Fax. Lediglich jeder 20. Arzt kommuniziert überwiegend via E-Mail mit

anderen Praxen (5 Prozent), Apotheken (6 Prozent) oder den Patienten (5

Prozent). „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Vernetzung, ein

funktionierender, sicherer Datenaustausch und die digitale Dokumentation von

Untersuchungsergebnissen sind“, betont Berg. „Doch auch unabhängig von der

Pandemie sind die Zeiten, in denen ein Patient ein Leben lang beim selben

Hausarzt in Behandlung ist, vorbei. Die Menschen wechseln nicht nur Wohnorte,

sondern auch Ärzte häufiger. Wenn Akten und Befunde in Papierform abgeheftet

werden, sind Doppeluntersuchungen, Sicherheitsdefizite und der Verlust von

Informationen vorprogrammiert. Umso wichtiger ist es, dass auch im

Gesundheitswesen durchgängig digitale Prozesse eingeführt werden.“

Mehr Ärzte bieten Video-Sprechstunden an

Einen deutlichen Zuwachs gibt es beim Angebot von Video-Sprechstunden. So

bieten 17 Prozent der Praxis-Ärzte Video-Sprechstunden an: 6 Prozent taten dies

bereits vor Corona, 11 Prozent haben damit während Corona begonnen. Weitere 40

Prozent können sich dies für die Zukunft vorstellen. Bei den Klinikärzten sind

sogar drei Viertel (73 Prozent) bereit, künftig auch Videosprechstunden

anzubieten – 4 Prozent tun dies seit Corona. In der Pandemie wurden die vormals

hohen bürokratischen Hürden für Video-Sprechstunden deutlich gelockert und das

Vergütungsmodell angepasst. „Videosprechstunden werden während der

Corona-Pandemie sehr viel häufiger genutzt und die Nachfrage auf Seiten der

Patienten ist so hoch wie noch nie. Viele Ärzte haben darauf reagiert“, sagt

Berg. Insgesamt sind 75 Prozent der Ärzte, die eine Video-Sprechstunde

anbieten, der Ansicht, die Pandemie habe diesem Angebot einen starken Schub

verliehen. Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) meint, dass die Behandlung in

bestimmten Fällen genauso gut klappt wie ein persönlicher Termin.

Ärzte erhoffen sich einfachere Zusammenarbeit durch die ePa

Die seit dem 1. Januar in Deutschland verfügbare elektronische Patientenakte

(ePa) weckt bei vielen Ärzten große Hoffnungen: Fast 9 von 10 Klinik-Ärzten (89

Prozent) erwarten durch die ePa eine einfachere Zusammenarbeit zwischen Ärzten

– bei den Praxis-Ärzten sind es 54 Prozent. Auch eine größere Transparenz für

alle Beteiligten (Klinik-Ärzte: 72 Prozent / Praxis-Ärzte: 45 Prozent) zählt

für viele zu den größten Vorteilen. Zugleich sehen Klinik-Ärzte (76 Prozent)

wie Praxis-Ärzte (85 Prozent) die Gefahr des Datenmissbrauchs. Insbesondere

Praxis-Ärzte fürchten hohe Investitionskosten (60 Prozent / Klinik-Ärzte: 28

Prozent), jeder zweite Praxis-Arzt (52 Prozent) sieht auch eine schwierige

Integration der ePa in den eigenen Behandlungsalltag. „Die elektronische

Patientenakte ist ein Kernstück der Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Indem sie Befunde, Diagnosen und Behandlungsberichte digital vereint, bietet

sie einen schnellen und besseren Überblick für Ärzte und Patienten“, betont

Berg. „Für die Ärzte wird sie dort den größten Nutzen entwickeln, wo bereits

digitale Prozesse eingeführt sind.“

Jeder vierte Arzt will Gesundheits-Apps auf Rezept verschreiben

Ob bei Tinnitus, Migräne oder Schlafproblemen – seit Oktober 2020 können Ärzte

gegen diese und andere Beschwerden Gesundheits-Apps für das Smartphone oder

Tablet verordnen. Zehn solcher offiziell zugelassenen Anwendungen stehen

mittlerweile zur Auswahl, und das Angebot wächst weiter. Jeder vierte Mediziner

(24 Prozent) will die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGAs,

künftig verordnen, 2 Prozent haben dies bereits getan. 28 Prozent schließen

dies jedoch kategorisch aus. Bei digitalen Gesundheits-Anwendungen besteht bei

rund einem Viertel der Ärzteschaft allerdings noch ein großer

Informationsbedarf: Jeder zehnte Arzt (10 Prozent) weiß nach eigenem Bekunden

nicht, was eine App auf Rezept ist. Bitkom-Präsident Achim Berg: „Für das

deutsche Gesundheitswesen eröffnet sich mit den Gesundheits-Apps auf Rezept ein

neuer, digitaler Versorgungsbereich, der auch international für große

Aufmerksamkeit sorgt. Wir müssen Ärzte und Patienten noch besser aufklären und

auf die Vorteile der Anwendungen aufmerksam machen. Die besten Gesundheits-Apps

helfen niemandem, wenn sie von den Ärzten nicht verschrieben werden und sich

die Patienten dann in Online-Foren orientieren und nicht dem professionellen

Rat der Mediziner folgen.“

Ärzte sehen Verunsicherung bei Patienten, die sich online informieren

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Behandlungsmethoden, sondern auch

das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Viele Menschen informieren sich

mittlerweile im Internet über Symptome und Krankheiten, bevor sie zum Arzt

gehen. Dabei stellen 9 von 10 Medizinern (90 Prozent) fest, dass Patienten

durch die Internetrecherche verunsichert werden. Zugleich sagen zwei Drittel

der Ärzte (67 Prozent), dass sie den Umgang mit Patienten, die sich im Internet

vorinformiert haben, als anstrengend empfinden. 62 Prozent erleben, dass

Patienten bereits mit einer Diagnose aus dem Internet zu ihnen zur Behandlung

kommen. Allerdings geben umgekehrt auch 42 Prozent der Ärzte an, dass die

Patienten durch Informationen aus dem Internet mündiger werden. Fast jeder

zweite Mediziner (48 Prozent) lernt durch gut informierte Patienten sogar hin

und wieder dazu.

Dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht schneller voranschreitet,

hat vielfältige Gründe. Die große Mehrheit der Ärzte (84 Prozent) nennt als

Ursache die Komplexität des Gesundheitssystems, drei Viertel (78 Prozent)

empfinden den Aufwand für IT-Sicherheit und Datenschutz als zu hoch. Mehr als

jeder zweite Arzt (56 Prozent) stellt aber auch eine mangelnde Digitalkompetenz

seiner Patienten fest. 43 Prozent sehen diesbezüglich bei den Ärzten selbst

Nachholbedarf.

Was Ärzte für die digitale Zukunft erwarten

Insgesamt gehen die Ärzte in Deutschland davon aus, dass mithilfe der

Digitalisierung maßgebliche Fortschritte in der Medizin erreicht werden – auch

bei der Bekämpfung globaler Pandemien. 80 Prozent der Mediziner halten es für

wahrscheinlich, dass spätestens im Jahr 2030 computergestützte Voraussagen

flächendeckend im Einsatz sind, die vor Pandemien warnen und z.B. durch

Algorithmen die Dynamik von Infektionsgeschehen vorhersagen. 72 Prozent

erwarten, dass Organe wie Speiseröhrenimplantate, Haut oder Knorpelscheiben

künftig mithilfe eines 3D-Druckers entstehen. 58 Prozent rechnen zudem damit,

dass Tierversuche durch Versuche an 3D-gedruckten Zellstrukturen ersetzt

werden.



Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Befragung, die Bitkom

Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom und des Hartmannbundes im

November 2020 durchgeführt hat. Dabei wurden 528 Ärzte aller Funktionen und

Fachrichtungen befragt, darunter Ärzte im Krankenhaus und niedergelassene

Ärzte.

Quelle: Bitkom, 02.02.2021