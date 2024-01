Patientendaten-Schutz-Gesetz: Mehr Mut bei der Gestaltung digitaler Medizin gefordert (Marburger Bund).

Der Marburger Bund begrüßt, dass die Bundesregierung die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) vorantreiben will. Dieses Gesetz formuliert hierbei einen wichtigen rechtlichen Rahmen, in dem sich die digitale Medizin zukünftig entwickeln kann. Hierdurch kann die notwendige Implementierung

digitaler Angebote im Gesundheitswesen beschleunigt und die Gesundheitsversorgung der Zukunft verbessert werden.

PD Dr. Peter Bobbert, Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes

Aus diesem Grund ist es nicht verständlich, warum im PDSG explizit eine

wesentliche Säule der Gesundheitsversorgung, der öffentliche Gesundheitsdienst

(ÖGD), keinen vollen Zugriff zur elektronischen Patientenakte (ePA) bekommen

soll. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum Ärztinnen und Ärzten im ÖGD nur ein

begrenzter Zugang zu den Daten der ePA bei der medizinischen Versorgung der

Menschen ermöglicht werden soll. Der Gesetzgeber muss hier mutiger in der

rechtlichen Rahmengestaltung sein und den Ärztinnen und Ärzten im ÖGD die

gleichen Möglichkeiten bieten wie denen im stationären und ambulanten Bereich“,

stellt PD Dr. Peter Bobbert, Bundesvorstandsmitglied des Marburger Bundes, vor

der morgigen öffentlichen Anhörung zum PDSG im Deutschen Bundestag fest.

Spielraum für mehr Mut sieht der Marburger Bund zudem bei der Gestaltung der

vorgesehenen Möglichkeit für Versicherte, ihre Daten auf der ePA zukünftig

freiwillig der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung zu stellen. Die

aktuell formulierte Regelung öffnet die Tür, zum Wohle einer verbesserten

medizinischen Versorgung gesundheitsrelevante Daten anonymisiert auszuwerten,

um den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Um

die Akzeptanz unter allen Versicherten für die Datenanalyse zu erreichen,

sollte mutiger über individuelle Einwilligungsmodelle zur Datenspende gedacht

werden. Vorbild hierfür können Überlegungen des Deutschen Ethikrates und der

Ethikkommission sein.

Der Schlüssel zur digitalen Medizin der Zukunft liegt in der Fortsetzung der

vertrauensvollen Arzt-Patientenbeziehung von heute. Patientinnen und Patienten

entscheiden souverän über die Weitergabe von Daten an ihre behandelnden

Ärztinnen und Ärzte. Dies geschieht im Wissen, dass unbefugte Dritte keinen

Einfluss auf die Arzt-Patientenbeziehung nehmen können. Daher kritisiert der

Marburger Bund die Bestimmung, dass Versicherte die Inhalte ihrer ePA an die

Krankenkassen übermitteln können, wenn sie zum Beispiel kassenspezifische

Angebote nutzen wollen. „Gesetzliche und private Krankenversicherungen dürfen

weder heute noch in Zukunft von ihren Versicherten verlangen oder ihre

Versicherten dazu animieren, Krankheitsdaten preiszugeben, indem sie

beispielsweise als Gegenleistung finanzielle Vorteile oder eine verbesserte

individuelle medizinische Versorgung versprechen. Ein solches Verwendungs- und

Weitergabeverbot muss uneingeschränkt gelten“, fordert PD Dr. Peter Bobbert.

Quelle: Marburger Bund, 26.05.2020