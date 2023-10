Neue Empfehlungen zum Einsatz der Herzlungenmaschine VA-ECMO bei kardiogenem Schock (Uniklinik München).

In einer aktuellen Übersichtsarbeit konnte das Heart Team der Kardiologie und Herzchirurgie des LMU Klinikums zusammen mit den führenden Experten Deutschlands neue Empfehlungen für komplexe Anwendungsbeispiele für die auf der kardiologischen Intensivstation bettseitig verwendete Herzlungenmaschine ECMO (VA-ECMO) erstellen.

Seit einigen Jahren kann die Herzlungenmaschine VA-ECMO bei Patienten zur

Behandlung des Kreislaufversagens eingesetzt werden und stellt eine

vielversprechende Therapiemöglichkeit dar.

LMU Klinikum

Der kardiogene Schock ist die häufigste Todesursache von Patienten mit einem

Herzinfarkt in deutschen Krankenhäusern. Die Sterblichkeit liegt trotz der

frühen Wiedereröffnung des Herzkranzgefäßes seit mehreren Jahrzehnten weiterhin

bei circa 50 Prozent. Seit einigen Jahren kann die Herzlungenmaschine VA-ECMO

bei diesen Patienten zur Behandlung des Kreislaufversagens eingesetzt werden

und stellt eine vielversprechende Therapiemöglichkeit dar.

Die Abkürzung VA-ECMO steht für veno-arterielle extra-corporale

Membranoxygenierung. Synonym wird diese auch als extra-corporaler Life-Support

(ECLS) bezeichnet. Anders als die veno-venöse ECMO (VV-ECMO) kann die VA-ECMO

den zusammengebrochenen Kreislauf des Patienten aufrechterhalten.

Unter Federführung des LMU Heart Teams der Kardiologie und Herzchirurgie des

LMU Klinikums erstellten die auf dem Gebiet des kardiogenen Schocks führenden

Experten Deutschlands eine Übersicht über die Anwendungsbeispiele für die auf

der kardiologischen Intensivstation bettseitig verwendete Herzlungenmaschine

ECMO (VA-ECMO). Der Artikel wurde diese Woche im European Heart Journal, eine

der wichtigsten kardiologischen Zeitschriften, veröffentlicht.

In dem Übersichtsartikel werden spezielle Konfigurationen wie auch die

Möglichkeit der zusätzlichen linksventrikulären Entlastung mittels einer

Miniatur-Koaxialpumpe bei Patienten mit schwerstem kardiogenem Schock zur

Vermeidung von Lungenstauung und Lungenversagen detailliert dargestellt. Neben

der Beschreibung der Pathophysiologie sowie einer Illustration der

verschiedenen VA-ECMO Konfigurationen gibt das Heart Team zudem Empfehlungen,

wann eine zusätzliche linksventrikuläre Entlastung bei Patienten mit VA-ECMO in

Erwägung gezogen werden sollte.

Das Heart Team am LMU Klinikum behandelt pro Jahr ungefähr 200 Patienten mit

VA-ECMO und zählt damit zu einem der größten Zentren Europas.

Übersichtsartikel: „Prevention and treatment of pulmonary congestion in

patients undergoing venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for

cardiogenic shock“ von Enzo Lüsebrink, Mathias Orban, Danny Kupka, Clemens

Scherer, Christian Hagl, Sebastian Zimmer, Peter Luedike, Holger Thiele, Dirk

Westermann, Steffen Massberg, Andreas Schäfer, Martin Orban

Quelle: Uniklinik München, 13.11.2020