Ergebnisse der externen Qualitätssicherung: Berichte verfügbar

Ergebnisse der externen Qualitätssicherung: Berichte zum Strukturierten Dialog und zur Datenvalidierung 2021 veröffentlicht (IQTIG).

Der Strukturierte Dialog nach der "Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern" QSKH-RL ist ebenso wie die Datenvalidierung ein Kernelement der externen Qualitätssicherung. Auf der Basis von Qualitätsindikatoren übermitteln die Krankenhäuser Daten, mit denen sie ihre Leistungen dokumentieren. Werden Defizite in der Versorgung vermutet, wird dies im direkten Kontakt mit den betroffenen Einrichtungen thematisiert – im Strukturierten Dialog. So soll mit medizinischer Expertise geklärt werden, wo

tatsächlich Probleme in der Behandlung vorliegen, aber auch wo die

Qualitätsziele erreicht wurden.

Die Durchführung des Strukturierten Dialogs erfolgt immer in dem Jahr, das auf

das Erfassungsjahr folgt. Daher bezieht sich der Bericht zum Strukturierten

Dialog 2021 auf das Erfassungsjahr 2020.

Quelle: IQTIG, 07.10.2022