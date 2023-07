G-BA Arbeitsprogramm 2023

Gemeinsamer Bundesausschuss: Ausblick auf das Arbeitsprogramm 2023 (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Wie vielseitig die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung für 74 Mio. gesetzlich versicherte Menschen in Deutschland ist, zeigt auch in diesem Jahr der Blick auf das aktuelle Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Bundesausschusses

(G-BA). Neben neuen gesetzlichen Aufgaben geht es erneut darum, bestehende Regelungen zu aktualisieren und an veränderte Anforderungen anzupassen. Das

betrifft beispielsweise die Qualitätssicherung, die Bewertung von neuen

Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder die Einstufung von neuen

Arzneimitteln. So unterschiedlich die einzelnen Arbeitsaufträge und anstehenden

Entscheidungen für den G-BA auch sein mögen, die die drei unparteiischen

Mitglieder heute in einer Pressekonferenz vorgestellt haben – immer geht es

darum, die Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau abzusichern und idealerweise

mit Hilfe hochwertiger Studien auszubauen.

[...]

Die folgende Übersicht zeigt vor allem eine Auswahl an Themen, die der G-BA

zusätzlich zum routinemäßigen Aktualisieren der Richtlinien in diesem

Kalenderjahr bearbeiten wird:

[...]

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 14.02.2023