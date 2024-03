G-BA bewertet neues Operationsverfahren bei Menorrhagie positiv

Hochfrequenzablation mittels Netzelektrode ist neue Option bei der Therapie der Menorrhagie (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Eine schmerzhafte, zu starke oder zu lange andauernde Monatsblutung (Menorrhagie) belastet viele Frauen körperlich wie psychisch sehr. Neben den bisherigen operativen Therapien steht für betroffene Frauen künftig eine weitere Alternative zur Verfügung: die sogenannte Hochfrequenzablation mittels

Netzelektrode. Dabei wird die gesamte Gebärmutterschleimhaut dauerhaft mit Hilfe von hochfrequentem Strom abgetragen. Die Familienplanung muss daher bei

den Frauen abgeschlossen sein. Der medizinische Eingriff kann demnächst in

Arztpraxen oder in komplizierteren Fällen auch weiterhin von Krankenhäusern

angeboten werden. Die entsprechenden Voraussetzungen hat der Gemeinsame

Bundesausschuss (G-BA) in seinen Richtlinien beschlossen.

Ausgangspunkt für die Beratungen im G-BA über die Hochfrequenzablation mittels

Netzelektrode war ein Antrag eines Herstellers auf eine sogenannte Erprobung

der Methode. Da die mit dem Antrag vorgelegten Studien jedoch den Schluss

zuließen, dass eine Bewertung der Methode bereits ohne Erprobung möglich sei,

konnte der G-BA direkt in die Nutzenbewertung einsteigen und hat damit das

gesamte Verfahren stark verkürzt.

Nutzenbewertung: Komplikationsärmere Behandlungsalternative

Die zügige Entscheidung war möglich, da dem G-BA im Bewertungsverfahren

insbesondere aussagekräftige Studien vorlagen, die einen Vergleich des neuen

Verfahrens mit den bisher üblichen operativen Eingriffen in der ambulanten wie

stationären Versorgung zuließen. Die in Deutschland üblicherweise angewendeten

Verfahren sind aktuell in der vertragsärztlichen Versorgung die

Schlingenresektion/Rollerballablation und in der Krankenhausbehandlung –

zusätzlich zum gerade genannten Verfahren – die Ablation mit Heißwasserballon

(auch als Ballonablation bezeichnet) sowie die nun vom G-BA bewertete

Hochfrequenzablation mittels Netzelektrode.

Für die Hochfrequenzablation mittels Netzelektrode zeigten sich verschiedene

relevante Vorteile für die Patientinnen. Je nach Vergleichsverfahren kam es

beispielsweise zu reduzierten Schmerzen und Krämpfen oder zu einer verringerten

Blutungsstärke. Im Vergleich zu anderen Ablationsverfahren ist die

Hochfrequenzablation zudem die komplikationsärmere Alternative. Durch eine

spezifische Messung beim Eingriff selbst wird die Stromabgabe automatisch

beendet, wenn die optimale Menge an Schleimhautgewebe zerstört ist. So können

ein Durchstoßen der Gebärmutterwand oder Risse im Gebärmutterhals reduziert

werden.

Menorrhagie: Medizinischer Hintergrund

Menorrhagien gehören zu den häufigsten Menstruationsstörungen. Nach

Expertenschätzung sind 20 Prozent der 30- bis 50-jährigen Frauen betroffen. Die

Ursachen von Menorrhagien sind vielfältig. Oft handelt es sich um Störungen der

Gebärmuttermuskulatur, die sich während der Menstruation nicht richtig

zusammenzieht. Auslöser dieser Kontraktionsstörungen können beispielsweise

Myome, Polypen, Krebszellen oder Gewebewucherungen außerhalb der

Gebärmutterhöhle sein.

Inkrafttreten

Die beiden heute getroffenen Beschlüsse werden nun dem Bundesministerium für

Gesundheit zur rechtlichen Prüfung vorgelegt und treten nach Veröffentlichung

im Bundesanzeiger in Kraft. Bevor die Hochfrequenzablation mittels

Netzelektrode als ambulante Leistung von Fachärztinnen und Fachärzten erbracht

und abgerechnet werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Schritt notwendig,

den der G-BA nicht beeinflussen kann: Der Bewertungsausschuss muss über die

Höhe der ärztlichen Vergütung entscheiden. Das Gremium, in dem Vertreterinnen

und Vertreter von Krankenkassen und Ärzteschaft verhandeln, hat entsprechend

gesetzlicher Vorgaben sechs Monate nach Inkrafttreten Zeit, um eine

Abrechnungsziffer festzusetzen.

Hintergrund Nutzenbewertung im G-BA

Das Verfahren, in dem der G-BA neue Methoden prüft, ist klar strukturiert: Von

Antragstellung über Studienauswertung bis hin zum Stellungnahmeverfahren zu den

geplanten Regelungen. Im Ergebnis legt der G-BA fest, ob und inwieweit – d. h.

für welche genaue Indikation und unter welchen qualitätssichernden

Anforderungen – eine Behandlungsmethode ambulant und/oder stationär zulasten

der gesetzlichen Krankenversicherung angewendet werden kann.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 19.05.2022