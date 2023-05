IQTIG erhält Auftrag zur systematischen Identifizierung von Qualitätsdefiziten

QS-Verfahren sollen schneller und effizienter werden (Pressemeldung).

Das IQTIG wurde durch den Gemeinsamen Bundesauschuss (G-BA) mit der Entwicklung eines Konzepts zur kontinuierlichen und systematischen Identifizierung von relevanten Qualitätsdefiziten und Verbesserungspotenzialen in der Gesundheitsversorgung beauftragt. „Die Beauftragung ist ein wichtiger Schritt

zur Weiterentwicklung der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung. Mit der Beauftragung kann die Qualitätssicherung zukünftig deutlich zielgerichteter in Versorgungsbereichen

mit relevanten Qualitätsdefiziten eingesetzt werden“, sagt Institutsleiter

Prof. Claus-Dieter Heidecke. „Unser Ziel dabei ist, durch ein kontinuierliches

datenbasiertes Monitoring Versorgungsbereiche mit relevanten Qualitätsdefiziten

zu identifizieren und zu priorisieren. Dadurch können in Zukunft

Verbesserungspotentiale deutlich schneller erkannt werden. Das Konzept

beinhaltet zudem eine beschleunigte Entwicklung von Qualitätsindikatoren, um

qualitätsfördernde Maßnahmen in diesen Fällen frühzeitiger umsetzen zu können“,

so Prof. Claus-Dieter Heidecke.

Die Beauftragung des G-BA vom 12. Mai 2023 umfasst dabei auch die exemplarische

Erprobung und praktische Anwendung des Konzepts, um dessen Praktikabilität zu

belegen. Zudem beinhaltet die Beauftragung die Entwicklung eines methodischen

Vorgehens für eine beschleunigte Entwicklung von Qualitätsindikatoren in einem

eng begrenzten Versorgungsausschnitt. „Wir werden zudem mit Vertretern von

Institutionen aus anderen europäischen Ländern und weiteren Experten im Rahmen

eines Symposiums diskutieren, welche Verfahren zur Identifizierung von

Qualitätsdefiziten in anderen Ländern bereits etabliert sind und welche Ansätze

wir für die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in Deutschland aufgreifen

können“, so Prof. Claus-Dieter Heidecke. Das Symposium zum Thema „Detektion von

Qualitätsdefiziten“ findet am 1. Juni 2023 im IQTIG statt.

Auftrag ist weiterer Schritt zur Weiterentwicklung der datengestützten

gesetzlichen Qualitätssicherung

Das IQTIG wird dem G-BA seine Empfehlungen bis zum 31. Januar 2025 vorlegen.

Die aktuelle Beauftragung ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des durch den

G-BA am 19. April 2022 beschlossenen Eckpunktepapiers zur Weiterentwicklung der

datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung. Mit der Verabschiedung des

Eckpunktepapiers verfolgte der G-BA insbesondere das Ziel, dass Aufwand und

Nutzen der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung besser

zusammenpassen.

In einem ersten Schritt wurde das IQTIG bereits mit der Weiterentwicklung der

aktuell 15 datengestützten Qualitätssicherungsverfahren beauftragt. Dazu

erarbeitet das IQTIG aktuell Empfehlungen, inwieweit sich bei den bestehenden

Qualitätssicherungsverfahren Aufwände reduzieren lassen und sich das Verhältnis

von Aufwand und Nutzen optimieren lässt.

Hierzu wird das IQTIG Empfehlungen insbesondere zur Überarbeitung, Aussetzung

oder Aufhebung von Datenfeldern, Qualitätsindikatoren oder des

Qualitätssicherungsverfahrens erarbeiten. Die Empfehlungen zu drei

exemplarischen Qualitätssicherungsverfahren wird das IQTIG dem G-BA bis zum 19.

Juli 2023 vorlegen.

Aufgabengebiet des IQTIG in der externen Qualitätssicherung

Das Aufgabengebiet des IQTIG ist die vergleichende einrichtungsübergreifende

Qualitätssicherung der Gesundheitsversorgung nach §136 ff SGB V. Als

Stiftungseinrichtung des G-BA ist das Institut fachlich unabhängig (§ 137a Abs.

1 SGB V). Das IQTIG arbeitet vor allem im Auftrag des G-BA, kann aber auch vom

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beauftragt werden.

Diese Pressemitteilung können Sie auch als PDF herunterladen.

Quelle: Pressemeldung, 15.05.2023