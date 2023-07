Förderlücke beim Klinikum Heidenheim: Springt der Kreis ein? /> Az. 5 C 36.13, 5 C 37.13 und 5 C 7.14: Kostenerstattung bei Beamten muss sich laut Bundesverwaltungsgericht nicht am billigsten öffentlichen Krankenhaustarif orientieren />



Anzeige