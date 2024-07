Fallbegleiter / Kodierfachkraft / Case Manager (w/m/d) Klinikum Fürth

Das Klinikum Fürth sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fallbegleiter / Kodierfachkraft / Case Manager (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-fuerth.de

Klinikum Fürth

Fallbegleiter / Kodierfachkraft / Case Manager

BY

Teilzeit

26,95

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- tagesaktuelle Kodierung der Behandlungsfälle

- Bericht an das ärztliche und pflegerische Personal über die ökonomischen Aspekte der Behandlungsfälle

- Verteidigung der von Ihnen bearbeiteten Behandlungsfälle gegenüber dem MDK und anderen Kostenträgern

- Teilnahme an Visiten

- Kontakt mit internen und externen Leistungserbringern sowie Patienten und Zuweisern

- Mitwirkung an einem vorausschauenden Ablauf- und Entlassmanagement