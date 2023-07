Kfm. Controller / Controlling-Berater (w/m/d) Ategris GmbH Mülheim a.d. Ruhr

Die Ategris GmbH, Mülheim a.d. Ruhr sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kfm. Controller / Controlling-Berater (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.ategris.de

Ategris GmbH

Controller

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach Tarifvertrag BAT-KF

29-2072.00 Controlling Verwaltung

Controllinggespräche mit den Chefärztinnen und Chefärzten, der Pflegedirektion und weiteren Führungskräften Koordination und Mitwirkung bei der Erstellung der Wirtschaftsplanung und der Monatsabschlüsse Zusammenarbeit mit dem Leistungscontrolling und Unterstützung der Vorbereitung der Entgeltverhandlung Kosten-Nutzen-Bewertung von medizinischen Entwicklungsperspektiven und Investitionsvorhaben Analyse von medizinisch-pflegerischen Prozessen und deren ökonomischen Folgen Identifizierung und Realisierung von Optimierungspotentialen durch Einsatz gängiger Analyseinstrumente (z.B. Benchmark, Personalbedarfsplanung etc.) Mitwirkung bei Projekten (z.B. Weiterentwicklung des Berichtswesens, Aufbau der INEK-Kalkulation u.v.m.) Sie unterstützen die Geschäftsführung und alle Führungskräfte, als direkter Ansprechpartner, in der wirksamen Steuerung von Prozessen und Ressourcen.

Erste Berufserfahrungen im Krankenhauscontrolling

Kenntnisse in der Krankenhausfinanzierung sowie Grundkenntnisse in medizinischer Terminologie und medizinischen Zusammenhängen

Sehr gute analytische Fähigkeiten, Fähigkeiten zur Teamarbeit und Durchsetzungsvermögen

Professioneller Umgang mit MS-Office sowie idealerweise Kenntnisse von SAP CO und BW