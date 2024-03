Kodierfachkräfte in der Krankenhausbegutachtung (m/w/d) Medizinischer Dienst Nord

Der Medizinische Dienst Nord, Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Standorten Hamburg, Lübeck, Kiel und Pinneberg Kodierfachkräfte (m/w/d) in der Krankenhausbegutachtung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.md-nord.de

Medizinischer Dienst Nord

Kodierfachkräfte

k.a

Vergütung: 48.500 Euro brutto/Jahr (Vergütungsgruppe 8 TV-MD)

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- inhaltliche Vorbereitung von Krankenhausakten für die medizinische Begutachtung

- Prüfung der Kodierfähigkeit von Diagnosen und Prozeduren unter ärztlicher Supervision

- Überprüfung von Komplexbehandlungskodes und Intensivbehandlungen bei DRG-/PEPP-Abrechnungen

- Durchführung von Vorbereitungsarbeiten bei der Gutachtenerstellung

- Vorbereitung von Gutachtentexten zur abschließenden Freigabe durch ärztliche Gutachter (m/w/d)

- regelmäßige Teilnahme an Vor-Ort-Prüfungen im Krankenhaus

- Beteiligung an Strukturprüfungen und Qualitätskontrollen in Krankenhäusern