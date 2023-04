Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Darmstadt GmbH

Die Klinikum Darmstadt GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) in der Abteilung Medizincontrolling und Qualitätsmanagement (Stellenanzeige).

Klinikum Darmstadt GmbH

Kodierfachkraft

HE

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Kodierung der medizinischen Leistungen in enger Abstimmung mit den Leistungserbringern in den Kliniken und Bereichen

Freigabe des DRG-Datensatzes anhand der Primärdokumentation in der Krankenakte nach den DRG-Abrechnungsbestimmungen

Beratung der Leistungserbringer vor Ort inklusive der Unterstützung bei der Verweildauersteuerung

Bearbeitung von Anfragen und Gutachten seitens der Kostenträger und des Medizinischen Dienstes (MD) sowie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von MD-Begehungen

Mitarbeit bei der Strukturierung von Abläufen einer sach- und leistungsgerechten DRG-Leistungserfassung