Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Stuttgart

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Sicherstellung einer zeitnahen, vollständigen und korrekten Kodierung anhand der Patientenakte unter Beachtung der geltenden Regelwerke in Ihrem Bereich - Optimierung der Dokumentation und Verweildauermonitoring in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Berufsgruppen - Bei entsprechender Eignung im weiteren Verlauf auch die selbständige Bearbeitung von MD- und Kassenanfragen

- Sie besitzen gute Kenntnisse im DRG -System oder sind bereit, sich diese kurzfristig anzueignen - Sie verfügen über praktische Erfahrung im Krankenhausbereich und konnten dabei ein breites medizinisches Basiswissen erwerben oder waren bereits als Kodierfachkraft tätig - Sie arbeiten gerne am Computer und sind sicher im Umgang mit SAP/i.s.h.med oder vergleichbaren Krankenhausinformationssystemen sowie mit MS Office

- Sie haben Lust auf Neuerungen und Spaß eigenverantwortlich, aber in einem netten Team zu arbeiten

- Sie haben gute kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit allen Berufsgruppen und beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift

- Sie bringen ein hohes Maß an Engagement, sozialer Kompetenz, Belastbarkeit und Flexibilität mit