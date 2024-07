Kodierfachkraft (m/w/d) LMU Klinikum München

Das LMU Klinikum München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) Abteilung Patientenmanagement (Stellenanzeige).

LMU Klinikum München

Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-L

- Erfassung und Kontrolle (Vollständigkeit, Plausibilität) von ICD- und OPS-Codes mit dem Schwerpunkt auf dem PEPP System (Psychiatrie; Kinder- und Jugendpsychiatrie) und der Pädiatrie - Erfassung und Kontrolle von Zusatzentgelten und NUB-Entgelten - Erfassung und Kontrolle von PEPP Leistungen der Ärzte, der Therapeuten und der Pflege - Erfassung und Kontrolle der Leistungen der Tageskliniken - Unterstützung der Ärzte und Pflegekräfte bei Fragen rund um die Themen Kodierung, Abrechnung und Fallprüfung - Vorbereitung von und Teilnahme an MD-Prüfungen - Weiterentwicklung der Dokumentation in der Fachabteilung - Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling

- Mind. 1-jährige Berufserfahrung in der stationären Patientenversorgung, wenn möglich in einem Haus der Maximalversorgung oder einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Einrichtung

- Mind. 1-jährige praktische und eigenständige Kodiererfahrung

- Kenntnisse in EDV-Systemen eines Krankenhauses und in Microsoft Office

- Kenntnisse in der Dokumentation und der Abrechnung von intensivmedizinischen Leistungen