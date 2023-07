Kodierfachkraft (m/w/x) Deutsches Herzzentrum München

Das Deutsche Herzzentrum München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/x) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@dhm.mhn.de

Mehr Informationen: www.dhm.mhn.de

Deutsches Herzzentrum München

Kodierfachkraft

BY

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• Abgeschlossene Qualifikation und Berufspraxis in der Krankenpflege sowie nach Möglichkeit in der Intensivmedizin

• Optimalerweise Zusatzqualifikation als Kodierfachkraft oder ein entsprechender Abschluss in Kürze