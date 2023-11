Leitender Oberarzt Innere Medizin (w/m/d) Tadewald Personalberatung GmbH

Die Tadewald Personalberatung GmbH sucht für eine Gemeinnützige Trägergesellschaft der öffentlichen Gesundheits- und Sozialwirtschaft in Sachsen-Anhalt einen Leitenden Oberarzt Innere Medizin (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.tadewald.de

Tadewald Personalberatung GmbH

Oberarzt Innere Medizin

Am Markt 1

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Oberarzt Medizin

Die Klinik bietet eine räumliche sowie medizintechnisch exzellente Ausstattung und wird in Absprache mit Ihnen als Chefarztnachfolger weitere Investitionen tätigen.

Unter anderem werden von Ihnen folgende eigenverantwortlich durchgeführte Untersuchungen erwartet: Dünndarm-Enteroskopie, interventionelle ERCP und Endosonographie, Kapselendoskopie, Bronchoskopie sowie Lungenfunktionsprüfungen mit der Bodyplethysmographie und Spiroergometrie.

Sie arbeiten in einem klassischen Arbeitszeitmodell, nehmen an Rufdiensten teil, übernehmen die Anleitung und Weiterbildung ärztlicher Kollegen und pflegen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Berufsgruppen.

Der ärztliche Stellenplan der Klinik für Innere Medizin lautet 1/4/8. Umfassende Weiterbildungsermächtigungen liegen vor.