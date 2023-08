Leitung Beratungsprojekte Ambulante Abrechnung (m/w/d) Bartels Consulting GmbH

Die Bartels Consulting GmbH sucht zum nächstmöglichen Termin eine Leitung Beratungsprojekte Ambulante Abrechnung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Bartels Consulting GmbH

Leitung Beratungsprojekte Ambulante Abrechnung

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Abrechnung Verwaltung

Eigenverantwortliche Leitung, Organisation, Steuerung und Aufbau eines Teams für Projekte zur ambulanten Leistungsabrechnung. Unterstützung und Beratung zur Sicherstellung einer zeitnahen und korrekten Abrechnung der ambulanten Leistungsbereiche in Krankenhäusern und MVZ. Durchführung von Projekten zur Verbesserung der ambulanten Abrechnung. Beratung und Schulung von Mitarbeitern/-innen intern und extern in der ambulanten Abrechnung. Unterstützung beim Aufbau eines Ambulanz-Controllings.

Mehrjährige Berufserfahrung in der ambulanten Abrechnung und/oder im Patientenmanagement.

Sie besitzen ausgezeichnete Kenntnisse in der ambulanten Leistungsabrechnung sowie dazu notwendige Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen (GOÄ, EBM, etc.).

Sicheren Umgang mit gängigen Softwareprodukten (Office, KIS, DRG-Software)