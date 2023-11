Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: leistungsorientierte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Selbstständiges MDK-Management (Begehungen, schriftl. Verfahren, Widersprüche, Gerichtsverfahren)

Projekt- und Prozessmanagement im Bereich MD-Management

Führung eines Teams von 30 KollegInnen

Kontinuierliche Verbesserung der Dokumentations-, Kodier- und Abrechnungsprozesse

Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling

Entwicklung und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen

Vorbereitung und Beteiligung an den Budgetverhandlungen

Betreuung, Organisation und Durchführung von innerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen in Ihrem Themengebiet