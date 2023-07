Leitung Personalmanagement (m/w/d) Mylius Consulting, Pulheim für eine Krankenhaus GmbH im Großraum Hannover

Mylius Consulting, Pulheim sucht zum baldmöglichen Eintrittsdatum eine Leitung Personalmanagement (m/w/d), zugleich stellvertretende Geschäftsführung der internen Dienstleistungsgesellschaft mbH für eine Krankenhaus GmbH im Großraum Hannover (Stellenanzeige).

Die Positionen sind zwar ausdrücklich als Entwicklungspositionen konzipiert, richten sich aber in vollem Umfang auch an erfahrene Kräfte aus dem Gesundheitsmanagement.

Berichtsweg ist in beiden Funktionen unmittelbar an den Geschäftsführer.

In der Funktion in der Dienstleistungsgesellschaft sind alle Mitarbeiter der Gesellschaft dem Stelleninhaber unterstellt.

In der Funktion als Leitung des Personalmanagements sind die Mitarbeiter der Personalsachbearbeitung dem Personalmanagement unterstellt.

Hinsichtlich der anderen Mitarbeiter mit Bezug zum Personalmanagement sieht die Führungsstruktur Fachvorgesetztenfunktion vor.