Leitung Referat Medizincontrolling (m/w/d) Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern

Die Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Referat Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.karriere-wkk.de

Westpfalz-Klinikum GmbH Kaiserslautern

Leitung Referat Medizincontrolling

Vollzeit

40

Vergütung: angemessene, attraktive Vergütung

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

Strukturelle Weiterentwicklung des Medizincontrollings sowie Patientenmanagements

Beratung und Betreuung medizinischer Fachbereiche in Fragen der Leistungssteuerung

Analysen zum med. Leistungsgeschehen, Qualitätsindikatoren und Abrechnungsprozess in Zusammenarbeit mit unserem Controlling sowie QM

Verantwortung für die Kodier- und Abrechnungsqualität

Mitwirkung bei der Durchführung von Kodier- und Dokumentationsschulungen

Steuerung und Optimierung der med. Leistungsdokumentation für die Abrechnung nach DRG, PEPP und dem Bereich der ambulanten Leistungen

Kontinuierliche Kommunikation mit dem MDK und wichtigen Kostenträgern

Teilnahme an den Budget-, Rückmelde- und Quartalsgesprächen

Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Entgeltverhandlungen