Medizincontroller / Kodierfachkraft / Fachkraft in der Erlössicherung (w/m/d) Klinik Dr. Hartog Klinik am Park Bielefeld

Die Klinik Dr. Hartog Klinik am Park, Bielefeld sucht ab sofort eine/n Medizincontroller/in (w/m/d) Stationäre Abrechnung und/oder Kodierfachkraft / Fachkraft in der Erlössicherung im Krankenhaus (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinikdrhartog.de

Klinik Dr. Hartog Klinik am Park

Medizincontroller

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

• entsprechende Berufserfahrung im erlernten Beruf

• Einschlägige Kenntnisse in der Kodierung (idealerweise Gynäkologie und Geburtshilfe) oder die Bereitschaft zur Weiterbildung

• Entsprechende Berufserfahrung im Medizincontrolling und/oder MDK-Management in einem Krankenhaus

• Fundierte Kenntnisse der DRG-Systematik inclusive Abrechnung sowie Kenntnisse in Dokumentationsfragen und den gängigen Klassifikationssystemen (DRG, ICD, OPS und DKR)