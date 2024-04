Medizincontroller (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Berlin

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.keh-berlin.de

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Berlin

Medizincontroller

BE

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR DWBO

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Mitarbeit an ausgewählten Projekten im Bereich Somatik und Psychiatrie u. a. StrOPS, Erörterungsverfahren, Verweildauersteuerung etc.

Prüfung der Kodier- und Dokumentationsqualität, Beratung und Erstellung von Hinweisen für eine medizinische/gerichtsfeste Dokumentation einschließlich der Durchführung von berufsgruppenübergreifenden Schulungen

Unterstützung in der Entwicklung von neuen Strukturen und Abläufen

Fallsichere Kodierung inklusive Fallzusammenführung im somatischen oder/und psychiatrischen Bereich