Universitäres Notfallzentrum in Rostock eröffnet

Universitäres Notfallzentrum sei der entscheidende Baustein in der Gesamtkonzeption der Unimedizin Rostock (Presseaussendung).

Schrittweise Inbetriebnahme des Universitären Notfallzentrums an der Unimedizin Rostock. Rostock – Ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach und damit der schnellste Weg in die Notaufnahme – das hat keine andere Klinik in Mecklenburg-Vorpommern zu bieten: Der Neubau des Universitären Notfallzentrums auf

dem Campus Schillingallee ist das neue Herzstück der Unimedizin Rostock und schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte des Klinikums auf. Am 2. Juni 2022 wurde das

Gebäude vom Land Mecklenburg-Vorpommern feierlich an die Universitätsmedizin

Rostock übergeben. Mit der Übergabe wurde aus dem Gebäude für Zentrale

Medizinische Funktionen (ZMF) das Universitäre Notfallzentrum (UNZ). Mit dem

neuen Namen wird deutlich, was die Patienten erwartet: Das UNZ ist der Ort für

exzellente Notfallmedizin und individuelle Diagnostik.

„Das Land hat über 185 Millionen Euro in das bisher größte und komplexeste

Bauprojekt Mecklenburg-Vorpommerns investiert. Davon hat auch die regionale

Wirtschaft profitiert. Ich freue mich, dass viele Aufträge an mittelständische

Firmen aus unserem Bundesland gegangen sind. Und wir bringen den Klimaschutz

voran: Der hochtechnisierte Gebäude-komplex bezieht einen Teil seiner Energie

aus Erdwärme. So leisten 53 Geothermiesonden einen Beitrag zum Klimaschutz“,

erläutert der für den Landesbau zuständige Finanzminister Dr. Heiko Geue.

Wissenschaftsministerin Bettina Martin hebt besonders die guten Bedingungen für

die Patienten und das medizinische Personal hervor: „Das hochmoderne Gebäude

konzentriert sensible medizinische Bereiche unter einem Dach. Das stärkt die

Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern und geht einher mit attraktiven

Arbeitsplätzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bedingungen für

die medizinische Wissenschaft im Klinikbetrieb werden mit dem Neubau erheblich

verbessert. Ich gehe davon aus, dass mit diesem Gebäude auch ein

Anziehungspunkt für medizinisches Fachpersonal entsteht.“

Das Universitäre Notfallzentrum verbindet das Gebäude der Chirurgie mit dem

Zentrum für Innere Medizin und fügt sich harmonisch in das Gesamtensemble

dieser denkmalgeschützten Bauten ein. Es bietet eine Gesamtnutzfläche von

12.000 m2 und umfasst ca. 600 Räume. Insgesamt werden im UNZ 14 Fachabteilungen

Hochleistungsmedizin mit modernster Technik anbieten. So stehen unter anderem

fünf Notfalleingriffsräume, ein Hybrid-Herz-OP, drei Herzkatheter-Labore,

Endoskopieräume sowie drei MRT-Geräte, zwei CT-Geräte und zahlreiche weitere

Großgeräte in der Radiologie für eine neue Qualität in der Patientenversorgung.

Zusätzlich stehen in diesem Gebäude nun 34 Betten auf Intensivstationen und 66

Betten auf Normalpflegestationen für die Patienten zur Verfügung.

Prof. Dr. Emil Reisinger, Dekan und Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der

Unimedizin, ist stolz auf den Neubau: „Die Fertigstellung des Universitären

Notfallzentrums ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg zu einem zentralen

Campus. Es ist das Herzstück unseres leistungsfähigen Klinikums mit 36

klinischen Abteilungen und 26 Instituten, die alle zusammen die medizinische

Versorgung unserer Patienten auf höchstem Niveau sicherstellen, Ärzte

ausbilden, Fachärzte weiterbilden und für den Patienten forschen.“

Christian Petersen ist als Kaufmännischer Vorstand der Unimedizin für den

Neubau verantwortlich. Sein Dank gilt den Beteiligten: „Vor allem dem

Wissenschafts- und dem Finanzministerium für die Ermöglichung des Bauvorhabens

und ganz speziell dem Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt Rostock für die

Errichtung des Gebäudes. Auch den Mitarbeitern der Unimedizin, die seit Jahren

mit viel Herzblut die Konzepte erarbeitet und die Inbetriebnahme vorbereitet

haben, möchte ich meinen Dank aussprechen. Der Bezug im laufenden Betrieb

erfolgt Schritt für Schritt, damit die medizinische Versorgung der Bevölkerung

jederzeit bestmöglich sichergestellt ist.“ Zudem bietet sich den Rostockern die

Möglichkeit, am 11. Juni 2022, von 12 bis 16 Uhr bei einem Tag der offenen Tür

den Neubau kennenzulernen.

Viele diagnostische Fachbereiche sind künftig in dem neuen Gebäude

zentralisiert und ermöglichen kurze Wege für Patienten und medizinisches

Personal. „Das Universitäre Notfallzentrum ist künftig der Ort für

Notfallmedizin auf höchstem Niveau. Wenn jede Sekunde zählt, wird man bei uns

in den besten Händen sein“, verspricht Prof. Dr. Christian Junghanß,

kommissarischer Ärztlicher Vorstand der Unimedizin. „Auch unsere neue

Hochleistungsradiologie ist einzigartig im Norden. Ärzte und Pflegekräfte

freuen sich auf den bevorstehenden Einzug und die verbesserten

Arbeitsbedingungen.“

In den nächsten Wochen erfolgt nach und nach die Inbetriebnahme. Insgesamt

werden über 750 Mitarbeiter künftig ihren Arbeitsplatz im UNZ haben. Neben der

medizinischen Exzellenz wird es zusätzliche Serviceangebote für die Patienten

geben: Im ersten Obergeschoss eröffnet eine Cafeteria mit 150 Plätzen, im

Erdgeschoss eine Bäckerei und ein Kiosk. Ein Raum der Stille bietet

Mitarbeitern, Patienten und Angehörigen eine Rückzugsgelegenheit oder die

Möglichkeit zu Gesprächen mit den Krankenhausseelsorgern.

Die Planung und Realisierung des Bauprojekts oblag dem Staatlichen Bau- und

Liegen-schaftsamt Rostock (SBL Rostock). Die Finanzierung erfolgte durch das

Land Mecklenburg-Vorpommern. Mit zusätzlichen 317.000 Euro aus dem Europäischen

Fond für Regionale Entwicklung (EFRE) förderte das Ministerium für

Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten die Erdwärme-Anlage,

die etwa 30% des Bedarfs an Kälte, Wärme und Strom für das UNZ abdeckt.

Quelle: Presseaussendung, 02.06.2022